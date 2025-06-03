不挺川普「大又美法案」 共和黨參議員強生：必須刪更多

共和黨威州聯邦參議員強生為川普的「又大又美」預算法案畫下紅線。(路透)

華爾街日報(WSJ)2日報導，共和黨 威斯康辛州聯邦參議員 強生(Ron Johnson)在眾議院通過的川普 總統「又大又美法案」畫紅線。強生說，法案當中減稅、砍白卡(Medicaid)等經費的措施，不足以避免預算赤字惡化。

報導指出，財政政策是強生國會議員生涯的主軸，經常在閉門會議裡拿著圖表口沫橫飛，讓黨內同僚尷尬低頭盯著鞋子。國會本周復會，強生決定要讓參院同僚抬起頭來，正視問題。

參議員任期已「三連霸」的強生，堅持「又大又美法案」必須再刪更多經費，並批評共和黨對於解決國家赤字做得不夠。強生的強硬立場讓「又大又美法案」能否在參院迅速過關出現變數。共和黨原本打算該法案在參眾兩院通過之後，7月4日之前送交川普簽署。

70歲的強生說：「我講出許多民眾知道要有人說出口的話。」他說，拆穿國王光著身體沒穿新衣的孩子可能遭到排擠，因為發言讓其他人變成傻瓜，可是眾人其實都知道那孩子是對的。

強生表示，自己懷抱的熱忱至少希望獲得參院同僚尊重，「我真心希望做對的事，解決問題」。

強生質疑共和黨聲稱新稅規定創造稅收將能控制預算赤字、帶動經濟成長的說詞，直指財政官員的評估才是正確的，也就是國家赤字將會增加。強生說，贊成川普提出的「小費不課稅」等構想，因為這些政策讓勞工族群直接受惠，可是川普的稅務提案卻沒有任何刺激經濟成長的配套方案。

根據估計，「又大又美法案」將讓政府赤字到2034年時再增2.7兆元。

共和黨在參議院擁有53席，領先民主黨的47席，強生的一票無法獨力擋下法案。不過，共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)已經表態不支持法案，理由是法案調高國債上限至少到4兆元。共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、共和黨猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)也表態不支持法案。

馬凱特法學院民調中心(Marquette Law School Poll)主任法蘭克林(Charles Franklin)表示：「強生是個特立獨行的人，這種特質有時是優點，有時卻成缺點。」法蘭克林指出，強生能夠在決戰州屢戰屢勝連任成功，原因在於選民看到他對於追求理念的堅定。