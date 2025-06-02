為讓川普愛聽簡報 情報總監加巴德傳要模仿福斯新聞

NBC報導，情報總監加巴德擬改進向川普總統簡報的方式，仿福斯電視的播報方式，方便總統吸收情報。但遭情報局和白宮否認。（路透）

為方便川普 總統快速吸收各種繁瑣情報資訊，白宮 官員正在著手改進方式，包括模仿福斯新聞(Fox News)節目風格，不但符合川普的習慣，還能進一步取得川普信任。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，四位知情人士透露，國家情報總監(DNI)加巴德(Tulsi Gabbard)與幕僚正在研擬視訊版「總統每日簡報」(President's Daily Brief，PDB)製作方式，無論看起來或感覺都像觀看福斯新聞節目，方便川普接收訊息。

對於NBC上述報導，國家情報總監新聞秘書柯曼(Olivia Coleman)公布聲明反駁：「這種所謂『報導』著實可笑、荒謬，全是謊言，NBC以真正假新聞又發布一個匿名假報導。」

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)也指控該報導為「誹謗性垃圾」並強調：「川普總統與情報團隊保持密切溝通，實際接收所有國安緊急狀況最新消息，確保國人安全是川普總統首要任務。」

PDB係由白宮幕僚每日提供給總統本人、重要內閣成員與顧問的數位檔案，內容呈現方式包含書面文字、圖表與圖片，其內容和呈現方式往往會影響總統決策。

若落實加巴德的構想，國家情報總監辦公室將聘請福斯新聞製作人與記者負責製作與主持簡報檔，讓身為福斯忠實觀眾的川普樂於聽取PDB。

根據白宮公布的日程，川普元月就職以來，只聽取過14次PDB，平均每周不到一次，比過去數位前總統(包括川普第一任期)參加頻率更低；數據顯示，從就職當天到上任第一年5月，前總統歐巴馬聽取PDB 63次、川普(首任)55次、前總統拜登 則多達90次。

報導指出，聯邦參院審核加巴德任命案時，兩黨一致認為PDB需要進行重大改革，因此加巴德全力打造符合川普習慣的情資報告，並認為透過頻繁簡報爭取川普信任，一改其首任任內對情報官員的不信任。

知情人士透露，新款PDB不僅包括圖表和圖片，還有類似電子遊戲效果的動畫地圖，另一位知情人士說得更直白：「川普的問題在於他不閱讀，他一直活在播報中。」