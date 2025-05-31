馬斯克意氣風發「闖華府」是英雄還是失敗者？

川普還是有情有義的送馬斯克離開政府。（路透）

馬斯克 意氣風發的闖進華府，最終發現政府效率部(DOGE)在試圖削減聯邦官僚體制過程中阻礙重重，愈來愈感到沮喪之餘失望的黯然離去。

福斯新聞報導，有評論稱這是馬斯克的「百日維新」，然而這段美國政治史上最不尋常，且備受爭議的政治實驗走向終點時，他究竟是英雄還是失敗者，相信要留待歷史評說。

馬斯克一直是華府備受爭議的人物，直至離開的一刻仍然如此，共和黨 人為他的工作而歡呼，民主黨人對他的離開熱烈慶祝。

國會眾議院DOGE核心小組主席、佛州共和黨籍聯邦眾議員 比恩(Aaron Bean)指出，馬斯克揭露了政府不計後果、浪費的支出，這並非針對個人而是關乎持久的改革。

國會參議院多數黨領袖，南達科他州的熊恩(John Thune)也表達同樣看法，指馬斯克已完成了他上任以來的許多目標，「他提出的許多節約措施，希望能夠納入政府的法案裡，他所做的工作非常重要」。

其他不少共和黨人對馬斯克的讚揚更甚，例如佛州的聯邦眾議員哈里多波洛斯(Mike Haridopolos)稱他是「美國英雄」。來自堪薩斯州的聯邦參議員馬紹爾( Roger Marshall) ，甚至將他與開國元勳富蘭克林(Benjamin Franklin) 及傑弗遜(Thomas Jefferson)相提並論，認為都是愛國者。

但是另一邊，民主黨人繼續抨擊馬斯克，來自紐約州的聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，指共和黨人現在齊讚馬斯克，但不要忘記他早前仍在批評共和黨「又大又美」稅收和支出法案。來自加州的聯邦眾議員卡納(Ro Khanna)認為，DOGE的努力最終是徒勞無功的。