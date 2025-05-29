WSJ：川普承諾社安金免稅 卻與眾院稅務法案不相符

眾議院通過的稅務法案實際內容，與川普總統說的「社安金免稅」(no tax on Social Security)並不相符。（路透）

華爾街日報28日報導，眾院 通過的稅務法案實際內容，與川普總統說的「社安金 免稅」(no tax on Social Security)並不相符；65歲以上民眾未來標準扣除額(standard deduction)雖然增加4000元，卻沒辦法讓社安金福利變成完全不必繳稅。不過，法案條款的設計讓政府每年歲入虧損控制在180億元之內， 若社安金免稅則歲入虧損會大幅增加。

眾院上周通過「又大又美預算法案」後已送參院審議。根據法案條款，65歲以上民眾2025年到2028年報稅年度標準扣除額(standard deduction)增加4000元，適用對象為調整後總收入(adjusted gross income，AGI)個人年收入7萬5000元以下或夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下，收入超過門檻時，收入每增加1000元，4000元扣除額就縮水40元 。

華爾街日報分析，標準扣除額增加4000元對於中等收入的老年人有利，低收入 、最高收入老年人則沒有好處。

「全國稅務專業人士協會」(National Association of Tax Professionals)政府關係部主任歐薩班(Tom O'Saben)表示，眾院稅務法案跟「社安金免稅」其實相差甚遠。

歐薩班舉例說，合併報稅已婚退休夫妻每年社安金平均收入為4萬8000元，退休俸收入5萬元，計算起來等於社安金福利有三分之二是應稅(taxable)收入；若以川普「社安金免稅」計算可省下3500元稅金，依照眾院稅務法案則只省下1200元稅金。

最低收入的老年人原本就沒繳聯邦所得稅，最高收入的老年人則超過標準扣除額增加4000元的適用範圍。

對於領取遺屬社安金、殘障社安金民眾以及未滿65歲的社安金領取民眾來說，標準扣除額增加沒有任何影響。已經屆滿65歲、但要等到70歲才領社安金的老年人，標準扣除額增加則可能獲得某些好處。