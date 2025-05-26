有工作才能申領…「大又美」法案衝擊持白卡、食物券民眾

眾院通過的又大又美預算案送到參院審議。仍有人擔心預算調整將衝擊弱勢群體。 (美聯社)

眾院 通過川普總統力推的「又大又美」預算法案，已送交參院等待審查；這個預算法案對一般民眾而言，最大的影響就是必須要有工作才能申領聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 )，以及俗稱食物券的營養補助；此外，該法案中撥給「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)的經費也減少，不利於生育控制。

法案支持者表示，這些措是都是為了撙節開支，根除政府浪費，鼓勵人民為自己負責。

美聯社報導，無黨派國會預算辦公室(Congressional Budget Office，CBO)指出，這些提案未來十年可能讓受益於白卡的人數減少860萬人。

這部預算法案還包括減稅。

法案規定自明年起，年齡65歲以下身心健全者必須提出在職證明、或在當義工或求學，才能納入白卡健保。

有些白卡持有人因此憂心，害怕自己可能喪失聯邦醫療補助；目前的保戶能否豁免工作證明繼續納保，情況不會很快明朗。

目前在白卡有登記的民眾約92%已在工作、從事照護、求學或失能。也就是說有白卡的7100萬民眾當中，約8%必須符合新要求。CBO上次估計本預算案，認為有500萬人可能完全喪失白卡保險。

目前只有阿肯色州對白卡設有工作要求，不遵守的人就被踢出去。阿肯色州法條2018年生效時，1萬8000多人失去白卡；只是後來該施政遭聯邦法院擋下。

白卡工作要求只怕影響鄉下地區較嚴重。在十個州經營醫院的Ascension醫療系統總裁肯拉多(Eduardo Conrado)表示，增加資格查核、與工作要求相關的行政作業，可能致使一些人被錯誤地踢出白卡計畫。

發生這種狀況，可能讓偏鄉醫院遇到麻煩，尤其是一些診所，其病患群本就不多，而病患參加白卡醫保，本來會為自己緊急就醫付費的，最後什麼都不繳；院方只怕要自行吸收這些成本。

以往稱為食物券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)已經要求大約4200萬受惠者要有工作。年紀18到54歲、身心足以工作，又沒有待撫養人者必須有工作、當志工，或每個月至少參加80個小時的就業訓練計畫，不然就會受限在三年期間只收到三個月的糧食券福利。

法條由眾院通過時，要求到65歲都要有工作，而且延伸到沒有年紀低於7歲子女的父母；另外高失業率地區想擱置工作要求者，其能力也受到限制。

智庫「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)指出，這些變革總計起來，可能讓600萬成年人有喪失SNAP福利之虞。

布魯金斯學會「漢米爾頓專案」(Hamilton Project)指出，SNAP這些變革可能導致參與率下降，而就業卻沒增加。

按又大又美預算案，一些州用州方經費，提供醫療補助給並沒有合法地位的移民，或給他們補貼金去買醫療保險，那麼聯邦補助款會由九成降為八成。如此意味各州可能減少白卡的覆蓋率，以避免受到聯邦處罰。

預算案可能減少給全國計畫生育委員會的經費，而減少墮胎管道。計生會表示，法案有條款，讓它無法收到白卡的資金，只怕會讓其轄下的三分之一醫療中心關門，約200家中心岌岌可危，而那些中心大多在墮胎為合法的州；計生會中心的數目可能砍掉一半。計生會是全國最大的墮胎服務提供者，但還提供其他醫療服務如生育控制、癌症檢查。

給跨性別 人士的醫療服務可能會被砍掉。按預算案一條條文，白卡到2027年不再支付性別肯定(gender-affirming)人士的費用，不論其年齡大小。此外，依可負擔健保法(Affordable Care Act)成立的交換所，其銷售的健保計畫也不能再要求支付跨性別治療費用。

川普重返白宮後，很針對占美國人口1%的跨性別人士，例如宣布美國不再把納稅人的錢，花用在19歲以下跨性別人士為了肯定性別所做的醫療之上；醫療項目有青春期阻斷劑、荷爾蒙療法及手術。