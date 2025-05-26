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「大又美」法案設1000元川普帳戶 為新生兒投資教育

編譯林聰毅／綜合報導
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眾院共和黨通過的大而美預算案中的「川普帳戶」部分，投資下一代教育的大學經費。(美聯社)
眾院共和黨通過的大而美預算案中的「川普帳戶」部分，投資下一代教育的大學經費。(美聯社)

共和黨為主的眾院剛通過、送交參院審理「又大又美」預算法案中，其中在稅務方面，包括「川普帳戶」(Trump Accounts)。共和黨眾議員最初稱該提案為「成長與進步的貨幣帳戶」(Money Accounts for Growth and Advancement)或簡稱「讓美國再次偉大」(MAGA)帳戶，以彰顯川普的政治活動，但為向川普致敬，最後更改名稱。

根據這項眾院已通過的稅務案，是為新生兒設立以總統川普為名的「川普帳戶」，並提供給每個帳戶1000元，用於投資美國股市，讓所有美國新生兒一出生就是投資人。這項計畫的成本估計超過173億元。

國家廣播公司(NBC)報導，這項法案規定，將為所有在2024年12月31日到2029年1月1日期間出生的全美嬰兒，設立1000元的帳戶，但必須要到年滿18歲才能動用這些資金。用途包括支付學費，或首購房屋，或作為創辦小型企業的資本。

依該法案，父母每年最多可以存入5000元，餘額將投資於追蹤美國股票指數的多元化基金，投資於「老牌的美國股票指數」。

專家表示，川普帳戶最大的好處是，為2025年1月1日至2029年1月1日期間出生的所有孩子提供由財政部資助的種子資金。沒有收入要求，每個人都有資格，只要孩子是公民，父母雙方都有社會安全號碼。

專家也指出，若就子女提早準備教育經費來看，市面還有其他不同的減免稅的教育帳戶，例如頗受歡迎的529大學帳戶。

其他像是康乃狄克州和科羅拉多州在內的一些州已經為父母提供了一種「嬰兒債券」(baby bonds)計畫，但「 川普帳戶」以及預算法案中提出的更大的兒童稅收抵免，「也可以幫助許多不同收入水平的家庭」。

這項預算法案正在參院進行審查，共和黨籍德州參議員克魯茲帶頭推動將該提案的範圍，擴大到未來十年出生的嬰兒。他說，若每年都投入足額資金，拜複合成長率所賜，在孩子滿18歲時帳戶內錢將增至17萬元。

共和黨德州參議員克魯茲，支持大而美預算案中的「川普帳戶」投資下一代教育。(路透)
共和黨德州參議員克魯茲，支持大而美預算案中的「川普帳戶」投資下一代教育。(路透)

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