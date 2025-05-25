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鮑爾普林斯頓致詞 為Fed疫情決策辯護、呼籲捍衛民主

編譯劉忠勇／綜合25日電
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鮑爾25日在母校普林斯頓大學致詞。圖為他7日在華府開記者會的照片。(路透資料照片)
鮑爾25日在母校普林斯頓大學致詞。圖為他7日在華府開記者會的照片。(路透資料照片)

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周日在普林斯頓大學致詞時，為Fed因應新冠肺炎疫情的決策辯護，並盛讚最近飽受川普政府攻擊的政府公務員和大學。

鮑爾在普林斯頓大學周二畢業典禮前的頒授學位儀式，藉機為Fed當初因應疫情而將基準利率降至接近零辯護。當時他也啟動了資產購買計畫，買進上兆美元的公債和房貸擔保證券，目的是在保持長期利率於低檔。

鮑爾說：「在沒有預警的情況下，全球經濟突然停滯。全球經濟長期且嚴重衰退的可能性擺在我們面前。每個人都求助政府，尤其是聯準會，做為關鍵的第一反應者。」

鮑爾特別點名讚揚長期在政府任職的公務員說：「Fed過去經歷過危機的職業公務員站出來說，讓我們來。」

鮑爾說：「經由大家共同努力，我們避免了最糟糕的結果。很難想像在那種時刻大家所承受的壓力。他們的集體努力拯救了我們的經濟，而參與其中的職業公務員值得我們尊重感激；能與他們共事是我的莫大榮幸。」

上月底，前Fed理事華許抨擊Fed放任2022年通膨飆升至40年來的最高水準，他公認是鮑爾任期於2026年5月結束後接任Fed主席的熱門人選。

在周日的演講中，鮑爾呼籲學生捍衛民主，同時讚揚美國大學是「重要的國家資產」，大學近日遭到川普政府猛烈攻擊，普林斯頓大學在內的多所長春藤盟交研究經費和其他資金都被削減。

「我們在許多方面領先全球，包括在科學創新和經濟活力上，」他說：「我們偉大的大學是全世界所羨，也是國家的重要資產。環顧這一切，我敦促各位不要視之為理所當然。」

鮑爾是50年前自普林斯頓大學畢業，他說：「當你回顧過去50年，你會希望知道自己為了捍衛並強化我們的民主，付出了所有努力，並更進一步帶向創國者永恆的理念。」「50年後，你會希望能夠對著鏡子，知道自己在生命中的每一個階段都做了自己認為對的事。」「到最後，你擁有的只有你的誠信。」

後悔當初沒主修經濟

回顧自己50年前，鮑爾說當年他並未選擇經濟學作為主修，因為他覺得這門學科「既無聊又沒用」。他在普林斯頓主修政治。

「我當年並沒有為普林斯頓畢業後的生活規畫什麼具體計畫。很多同學和朋友直接進入了名校、政界或華爾街。其他人則前往全球各大首都、軍隊或和平工作團。」

他接著說：「我當年忽略了父母的升學建議，就是主修經濟學，因為我覺得既無聊又沒用。經過13年在Fed的工作，我承認我當時錯了。」

「畢業後，我沒有計畫，也沒有工作，只好在倉庫裡貼標籤做了六個月。我當時對此並不滿意。」他說。「事後回想，那段在倉庫的日子其實是一種祝福，正是我當時需要的經歷。隨後的秋天，我進入了法學院，並且第一次下定決心要好好利用這個機會。」

鮑威爾後來在喬治城大學法學院就讀，拿到法律博士，之後待過投資銀行工作，也曾在財政部任職。

鮑爾 疫情 利率

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