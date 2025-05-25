魯比歐出手縮編白宮國安會 近百名官員突被強迫休假

國務卿魯比歐兼任白宮國安顧問後，提議將國安會規模縮小，成為總統的幕僚單位。(歐新社)

華盛頓郵報報導，數十名白宮 國家安全會議(National Security Council，NSC)官員23日下午突然被強迫休假。消息人士說，職業文官與政治任命官員都在強迫休假之列。

前國家安全顧問沃茲(Michael Waltz)本月1日突然被調職擔任駐聯合國大使，原職務由國務卿魯比歐 (Marco Rubio)兼任。

知情人士透露，魯比歐兼任國家安全顧問後，便提出改造NSC的構想，大幅縮小其規模，另外激烈改變其運作方式，由供總統諮詢提出建議，轉為執行總統命令。

果然，23日就傳出近百名NSC官員強迫休假。

NSC究竟多少人會被裁員，是否還有下一波人事變動，目前都不清楚。知情人士說，NSC多數官員是由聯邦政府其他部門借調至白宮，包括國務院、五角大廈以及其他情報機關，任務結束將返回原本工作崗位。

白宮證實了這波裁員行動，並表示兩名國家安全副顧問已經完成任命：曾任副總統范斯國安顧問的貝克(Andy Baker)、川普 政策顧問賈布里爾(Robert Gabriel)。

報導指出，自從沃茲走人之後，政府官員便曾暗示，NSC規模很快就會大幅縮編。某些人士說，NSC在過去幾屆政府期間過度擴張，歐巴馬任內的編制曾經高達400人，顯示當時白宮插手各項政策進行微管理(micromanage)。

川普盟友則呼籲川普政府效法前白宮國家安全顧問史考克羅(Brent Scowcroft)建立的模式。史考克羅1977年首次出任白宮國安顧問，1989年再次回鍋。

史考克羅認為自己角色是為總統提供私下諮詢，兩度擔任白宮國家安全顧問時NSC都只有少數人員。

川普第一任內國安會幕僚長葛瑞(Alexander Gray)上周受訪時說：「國家安全會議並不是要扮演智庫或影子內閣的功能。」他說，國安會功能在於協調、落實各部會之間的工作，確保總統決策落實。

葛瑞與前國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)在華盛頓時報(Washington Times)投書指出，川普從歐巴馬政府接手300多名國安會人員，前總統拜登也習慣讓國安會主導決策，這都違背慣例。