威科夫父子檔 老爸跑外交 兒替川普家族賺錢

68歲中東特使史蒂夫‧威科夫為川普總統推動外交政策的同時，威科夫的32歲兒子扎克‧威科夫(左)則忙著與川普家族擴展加密貨幣生意。(路透)

華爾街日報(WSJ)22日報導，68歲中東特使史蒂夫‧威科夫(Steve Witkoff)為川普總統推動外交政策的同時，威科夫的32歲兒子扎克‧威科夫(Zach Witkoff)則忙著與川普家族擴展加密貨幣 生意；政府談判與私人企業交易之間的界線漸趨模糊，使得希望在川普新政府取得影響力的其他國家紛紛改寫外交策略。自從川普就職以來，威科夫父子檔與其他川普盟友在波斯灣與其他地區擴展商業的手段，截至目前為止並未見諸報端。

報導指出，川普就職典禮之前一個月，史蒂夫‧威科夫肩負兩個任務飛往阿拉伯聯合大公國，除了跟被喻為「間諜酋長」(spy sheikh)的阿布達比皇室成員塔赫農(Tahnoon bin Zayed al Nahyan)討論區域問題，還要參加一場加密貨幣研討會。

不到五個月後，身為川普家族加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)共同創辦人的扎克‧威科夫，在杜拜一場活動上台宣布，平台已與塔赫農公司達成規模20億元的購買新加密貨幣協議。這項協議每年獲利上看數千萬元，將由威科夫父子與持有平台60%股份的川普家族拆分。

史蒂夫‧威科夫5月15日再度與塔赫農見面，宣布阿拉伯聯合大公國取得美國製造數百萬片先進晶片的協議。

扎克‧威科夫對加密貨幣公司招商時，形容川普總統的關係就像乾爹一般，隨著美國加密貨幣政策改變越來越多，「世界自由財務」已經站在優勢地位。扎克‧威科夫在社群網站X的發文裡，經常提及父親為白宮 工作。

消息人士指出，想要對美國發揮影響的某些國家，除了聘請專業遊說人士、派遣代表團前往華府與白宮加強關係之外，還設法拉攏美國官員的家人或朋友。其中一個案例是，巴勒斯坦資深財政官員跟國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的嫂嫂見面，還跟川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)好朋友的19歲兒子見面，討論數位資產。

踏入加密貨幣圈之前，扎克‧威科夫在父親的紐約房地產公司「威科夫集團」(Witkoff Group)擔任專案經理。2020年接掌家族辦公室，把重心放在區塊鏈(blockchain)。2024年9月，距離總統大選剩下倒數七周，威科夫父子與其他夥伴共同創立「世界自由財務」。