川普第三度刪哈佛6000萬元撥款 短短數周損失超過27億元

川普政府接連刪除哈佛大學(Harvard University)聯邦經費，讓哈佛在不到兩個月時間內，損失超過27億元。(路透)

聯邦衛生與公共服務部(HHS)19日宣布刪除哈佛大學 (Harvard University)六千萬元聯邦經費，讓哈佛在不到兩個月時間內，損失超過27億元，不但可能引發哈佛財務危機，也凸顯川普 政府高舉反猶太大旗決心與哈佛硬槓到底。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，HHS透過社群平台X發文指控哈佛「未能解決校內長期反猶太主義干預與種族歧視 等問題」，宣布終止多項長期合作計畫，刪除6000萬元聯邦經費，並強調：「聯邦經費必須用來支持會保護所有學生的機構。」

HHS發言人尼克森(Andrew Nixon)也以電郵砲轟哈佛：「儘管一再提出警告並提供改善機會，但哈佛並未在消除歧視以及確保所有學生擁有安全包容環境方面做出必要承諾。」根據相關報導，撤銷的撥款與聯邦疾病防治中心(CDC)資金有關。

川普政府為化解以色列在加薩戰爭引發的大學抗議活動與校園歧視紛爭，成立「聯合打擊反猶太主義工作小組」(Joint Task Force to Combat Anti-Semitism)，今年3月表示，只要哈佛確實遵守聯邦法規，願意提供多年期超過87億元經費。

上個月川普政府進一步要求哈佛接受聯邦全面監督並進行全面改革，尤其是多元化政策，遭到哈佛拒絕，於是不惜凍結該校超過20億元的多年期聯邦撥款和6000萬元多年期合約。

接著上周在哈佛公開指控白宮違反聯邦法規隔一天，川普政府再次終止4億5000萬元的聯邦補助款，哈佛校長加伯(Alan M. Garber)對此堅持主張：「無論哪個政黨執政的政府都不應該規定私立大學教授內容、招生或聘僱哪些學生，以及可以從事哪些領域的研究調查。」

哈佛除了展開法律戰希望討回被凍結的聯邦經費，加伯本人也自願在2026 財年減薪25%共體時艱。