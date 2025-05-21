川普督軍 籲共和黨眾議員別砍白卡 鷹派未妥協

川普總統20日到國會與共和黨議員會談一小時，要求國會支持他提出的大規模預算法案。（美聯社）

川普 總統20日出席眾院共和黨 會議，針對預算發表重要談話，對於共和黨內鷹派指川普的法案砍支出砍得不夠多，川普說，自己是最大的財政鷹派（fiscal hawk）；川普也明確要求共和黨同志，不要再砍向俗稱「白卡」的聯邦醫療補助（Medicaid），而是要杜絕浪費、詐欺和濫用。

川普呼籲國會，盡快通過這個他形容是「又大又美的法案」（The one big beautiful bill）；這項高達數兆美元的包裹法案，涵蓋面極廣，共和黨極右派日前還不滿法案內容而跑票。共和黨內眾院規則委員會（House Rules Committee）則宣布，預計21日凌晨1時開會，處理該法案。

川普20日上午抵達國會山莊，於眾院共和黨會議發表談話，形同為共和黨眾議員做最後督軍、呼籲團結。

眾院預算委員會（House Budget Committee）日前罕見在晚間10時開會，針對一度卡關的「又大又美的法案」投票，最後以17比16票，將法案送出預算委員會，接下來將在眾院規則委員會處理；而規則委員會則預計周三凌晨1時處理該法案，以趕上在國殤日（Memorial day）之前將法案送出眾院的期限。

川普說，20日的談話基本上就是要鼓舞士氣（pep talk），並稱共和黨現在在參眾兩院都非常團結，讚許眾院議長強生（Mike Johnson）和參院多數黨領袖熊恩（John Thune）都表現的非常出色。

川普說，「這是史上最大的法案，我們必須通過這項法案。」

美聯社報導，該法案包括全面的減稅和削減醫療補助、糧食券和綠能計畫。川普政府則在邊境安全、驅逐非法移民和國防支出，增加約3500億美元。

對於許多民眾關心的聯邦醫療補助（Medicaid），美聯社報導川普在會上爆粗口要求同黨議員不要刪減，川普事後解釋這是個充滿愛心的會議。

不過，自由黨團（Freedom Caucus）黨鞭眾議員哈里斯（Andy Harris）表示，我們還有長路要走，仍未見妥協。

共和黨保守的鷹派堅持要求更快、更大幅度地削減聯邦項目，以抵消數兆美元的稅收損失。來自紐約和其他高稅率州的國會議員，則爭取為選區民提供更大的稅收減免。川普在20日的會議裡，也要求同黨同志不要做此嘗試。

川普日前在社群網路「真實社群」（Truth Social）上向共和黨喊話，希望共和黨議員必須團結支持法案，並表示，共和黨不需要騷包的人（grandstander），要求大家不要再嘴上說說，應盡快通過法案。

川普20日直指共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）就是騷包的人，並認為他不了解政府的運作，認為馬西應該下台；這也是馬西年初表達不願支持川普政府的短期預算案之後，川普再度做出這樣的發言。

川普20日也說，美國必須維持在無線網路、5G和6G通訊技術的領導地位，稱要讓美國人連接全世界最好的網路，同時維護所有人的安全。

川普指出，他將開放拍賣許多頻譜（spectrum），並要求國會將600MHz的頻段放入這個「又大又美的法案」中。