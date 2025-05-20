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又大又美預算案或本周交眾院審議 分析：預算赤字10年增近3兆

編譯陳韻涵／綜合報導
眾院議長強生19日在眾院被媒體團團圍住，詢問他是否能有把握安撫黨內反對派，讓「又大又美」的預算案在7月成功通過。(歐新社)
眾院議長強生19日在眾院被媒體團團圍住，詢問他是否能有把握安撫黨內反對派，讓「又大又美」的預算案在7月成功通過。(歐新社)

共和黨主導的國會眾院預算委員會18日晚通過「又大又美」總預算法案，這項法案本周可能交付表決；但跨黨派預算分析師警告，此預算法案不會減少聯邦預算赤字，反而會讓美國的赤字在未來10年增加近3兆元，進而讓財政狀況惡化。

華爾街日報分析，川普總統這項預算法案鎖定的減稅和開支增加，將超越聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)和營養補助支出的削減幅度，且讓今年起到2034年的預算赤字增加近3兆元。

矢言減少赤字的共和黨議員表示，更高的經濟成長將填補此缺口，但各黨派的預算分析師都批評共和黨的計畫，警告該預算法案會讓財政狀況惡化。

這項預算法案可能於本周交付眾院全院審議，它是共和黨減稅派和尋求更快大砍開支派之間的微妙平衡。

眾院預算委員會審核2026年「又大又美」的聯邦總預算案書， 厚達上千頁，18日終...
眾院預算委員會審核2026年「又大又美」的聯邦總預算案書， 厚達上千頁，18日終於通過預算委員會，送交院會，但前途難卜。(歐新社)

為讓法案在眾院能順利以多數決通關，共和黨減稅派調降減稅目標，讓部分減稅措施到期；主張大幅減少開支的黨內鷹派人士雖然支持該預算案，但仍抱怨幅度不夠大。

共和黨的預算法案提出約1兆6000億元的開支削減等減少赤字的政策，包括要求白卡受益人必須工作、設定接受營養補助的限制並改變學生貸款規定，另增加數千億元的邊境安全、國防和農民補助開支。

目前尚無最終官方統計數據，但「聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)估計，比起什麼都不做並讓減稅措施到期，整體赤字將增加約2兆7000億元。

眾院歲出入委員會經濟師出身的派杰投資(Piper Sandler)政策分析師史奈德(Don Schneider)說：「就投資人關心的前景而言，也就是頭四年，情況會變得更糟。」

不過，史奈德表示，聯邦醫療補助計畫改革等諸多開支削減都是可行的，這表明共和黨有能力約束重大福利計畫。

共和黨人經常辯稱，又大又美法案通過後，赤字其實不會增加；他們指望該法案的減稅措施、川普鬆綁產業管制，以及石油與天然氣生產議題可加速經濟成長，透過額外稅收彌補法案成本。

然而，這些解釋通常並未計入川普關稅拖累的經濟疲軟；經濟學者表示，共和黨人對於提高美國成長率的政策太過樂觀。

智庫卡托研究所(Cato Institute)的預算與福利政策主管羅米納．博西亞(Romina Boccia)表示：「依賴經濟成長已經成為共和黨解決任何可能問題的魔杖(magic wand)」。

共和黨 眾院 川普

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