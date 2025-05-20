憂選區反彈 數十共和黨議員不敢挺又大又美預算案

眾院預算委員會審核2026年聯邦總預算案，連日來挑燈夜戰，有的眾議員疲憊不堪，18日晚終於通過委員會， 送交院會再審。(歐新社)

眾院 預算委員會18日晚間通過川普總統的「又大又美」預算法案，其中大砍前總統拜登的潔淨能源施政，故有數十名共和黨 聯邦眾議員 基於各種理由，不太支持該預算法案 。

紐約時報19日報導，「又大又美法案」還有其他懸而未決問題必須解決，才能在眾院全院會過關。

華盛頓郵報報導，數十名眾院共和黨人表示，預算草案依其現狀，無法說服他們；極右派仍然擔心預算草案會讓聯邦年度赤字大幅増加，而溫和派害怕草案會太偏向右派，引發自己選區反彈，危及他們連任的勝算。

不太支持法案的理由包括代表的選區受惠於潔淨能源法提供的抵稅額；他們呼籲至少保留一些提供給核電或國內製造業的獎勵措施，以保護救業、加強美國能源安全。

一群出身紐約州、其他州稅較高州的共和黨眾議員則威脅說，除非法案草案大幅增加給州稅、地方稅的扣除額(SALT)，不然他們就會扣留法案，不讓它付諸表決。

出身紐約州、加州、新澤西州等高稅州郊區選區的五名共和黨眾議員拉洛塔(Nick LaLota)、加巴里諾(Andrew Garbarino)、勞樂(Mike Lawler)、金映玉(Young Kim)、肯恩(Tom Kean Jr.)表示，除非提高目前為1萬元扣除額的SALT上限額度，否則不會投票支持延長2017年減稅法案。他們提出的想法，是讓最高層級納稅人稅率回到2017年以前的39.6%，而非37%。

拉洛塔在社交媒體貼文表示，這麼做才負責任，反映脫胎換骨、新共和黨的著重事項，也就是保護工人家庭、解決赤字、修正不公平的SALT上限，還有捍衛俗稱白卡的聯邦醫療補助(Medicaid)、俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)，不會向中產階級加稅。

這項法案能由預算委員會闖關成功，是因為幾位預算保守派共和黨人讓步；他們18日與眾院共和黨高層、白宮官員密集協商後，改投「出席」而非「反對」，但還不代表他們支持該法案。