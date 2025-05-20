我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

憂選區反彈 數十共和黨議員不敢挺又大又美預算案

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院預算委員會審核2026年聯邦總預算案，連日來挑燈夜戰，有的眾議員疲憊不堪，18日晚終於通過委員會， 送交院會再審。(歐新社)
眾院預算委員會審核2026年聯邦總預算案，連日來挑燈夜戰，有的眾議員疲憊不堪，18日晚終於通過委員會， 送交院會再審。(歐新社)

眾院預算委員會18日晚間通過川普總統的「又大又美」預算法案，其中大砍前總統拜登的潔淨能源施政，故有數十名共和黨聯邦眾議員基於各種理由，不太支持該預算法案 。

紐約時報19日報導，「又大又美法案」還有其他懸而未決問題必須解決，才能在眾院全院會過關。

華盛頓郵報報導，數十名眾院共和黨人表示，預算草案依其現狀，無法說服他們；極右派仍然擔心預算草案會讓聯邦年度赤字大幅増加，而溫和派害怕草案會太偏向右派，引發自己選區反彈，危及他們連任的勝算。

不太支持法案的理由包括代表的選區受惠於潔淨能源法提供的抵稅額；他們呼籲至少保留一些提供給核電或國內製造業的獎勵措施，以保護救業、加強美國能源安全。

一群出身紐約州、其他州稅較高州的共和黨眾議員則威脅說，除非法案草案大幅增加給州稅、地方稅的扣除額(SALT)，不然他們就會扣留法案，不讓它付諸表決。

出身紐約州、加州、新澤西州等高稅州郊區選區的五名共和黨眾議員拉洛塔(Nick LaLota)、加巴里諾(Andrew Garbarino)、勞樂(Mike Lawler)、金映玉(Young Kim)、肯恩(Tom Kean Jr.)表示，除非提高目前為1萬元扣除額的SALT上限額度，否則不會投票支持延長2017年減稅法案。他們提出的想法，是讓最高層級納稅人稅率回到2017年以前的39.6%，而非37%。

拉洛塔在社交媒體貼文表示，這麼做才負責任，反映脫胎換骨、新共和黨的著重事項，也就是保護工人家庭、解決赤字、修正不公平的SALT上限，還有捍衛俗稱白卡的聯邦醫療補助(Medicaid)、俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)，不會向中產階級加稅。

這項法案能由預算委員會闖關成功，是因為幾位預算保守派共和黨人讓步；他們18日與眾院共和黨高層、白宮官員密集協商後，改投「出席」而非「反對」，但還不代表他們支持該法案。

共和黨 眾院 眾議員

上一則

黨內強硬派嫌又大又美預算案減支不夠 川普親自說服

下一則

白宮未診出拜登罹癌？白宮：川普對白宮醫師有信心

延伸閱讀

霍楚：150萬紐約州民 恐失白卡或基本計畫

霍楚：150萬紐約州民 恐失白卡或基本計畫
白卡如果改革 3紅州可能最受傷 恐靠撙節或增稅度難關

白卡如果改革 3紅州可能最受傷 恐靠撙節或增稅度難關
川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路
聯邦白卡、SNAP改革 紐約華社數十萬人將受影響

聯邦白卡、SNAP改革 紐約華社數十萬人將受影響

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53
印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊美國總統川普關稅攻勢。（路透）

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

2025-05-13 08:10
美國總統川普（左）2019年的日本大阪G20峰會場邊會議，與中國國家主席習近平會面。資料照片。(美聯社)

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

2025-05-12 20:26
川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫。(路透)

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

2025-05-13 19:57

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利