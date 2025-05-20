黨內強硬派嫌又大又美預算案減支不夠 川普親自說服

來自德州的共和黨國會眾議員羅伊，財務立場超級保守，嚴格看守預算荷包，幾次擋下自己黨的預算草案。(歐新社)

根據白宮官員與眾院共和黨 高層助理透露，眾院共和黨領袖希望最後關頭，川普 總統能出面，勸阻那些堅持更大幅度削減俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)的黨內強硬派，因為他們的堅持反對，恐讓「又大又美法案」胎死腹中。

政治新聞網站POLITICO報導，一名白宮官員與兩名資深眾院共和黨助理透露，川普將於20日(周二)上午親自到國會山莊參加眾院共和黨黨團會議，協助議長強生(Mike Johnson)在本周內順利通過這項關鍵預算法案。其中一位官員表示，川普可能會在「真實社群」(Truth Social)發文，呼籲保守派放下對削減醫療補助的堅持，全力支持法案，如此公開聲明對強生來說將是重大助力。

部分財政保守派正在力推削減聯邦對各州醫療補助的資金分配、改革醫療機構稅收制度並加強對各州的限制，但這些提議已引發共和黨溫和派的強烈反對，川普對任何可能被視為削減醫療補助的條款也採取謹慎態度。19日強生議長面對記者詢問時，拒絕回應聯邦醫療補助經費調整是否重新列入討論，但共和黨高層普遍認為相關條款不會有重大變動，聯邦醫療補助工作要求的豁免條件也將維持不變。

據另一位官員透露，川普下一步最有可能致電給規則委員會的共和黨議員，這個小組包括反對法案的羅伊(Chip Roy，德州)與諾曼(Ralph Norman，南卡州)，兩人在上16日投下反對票，18日深夜在另一場表決僅投下「出席」票，持續表達他們對法案內容的反對。

白宮官員則表示，目前川普一直與議長強生及立法主任布萊德(James Braid)和政治主任布萊爾(James Blair)保持密切聯繫，並表示一旦需要，他隨時願意進行遊說。川普於16日晚間在「真實社群」上貼文，讚揚共和黨在法案推進上的進展，並敦促保守派儘快團結一致。他強調說，「共和黨不需要『騷包』，別再空談，趕快行動！」

目前強森仍致力於在國會議員於本周末離開華府進入國殤日(Memorial Day)長假前，能順利通過這項法案。