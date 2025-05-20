白宮未診出拜登罹癌？白宮：川普對白宮醫師有信心

前總統拜登被診斷出罹患侵略性高的攝護腺癌，且已擴散至骨骼。（美聯社）

繼拜登 辦公室在18日指出，前總統拜登被診斷出罹患侵略性高的攝護腺癌(aggresssive prostate cancer)，且已擴散至骨骼以來，各種猜測測接踵而至；有鑒於這種癌症通常需要花上多年的時間來生成，各界質疑白宮 醫師在拜登任期內是否漏診的聲音也隨之高漲；對此，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在19日上午的記者會上表示，川普 總統身體健康，且對白宮醫師充滿信心。

在記者會中，福斯新聞(Fox News)白宮資深記者杜西(Peter Doocy)詢問李維特：「白宮醫師可能錯過了前列腺癌的早期診斷，總統川普是否因此擔心在白宮接受的健康照護呢？」

「沒到讓他擔心的程度。我們這裡的白宮醫師非常出色，」李維特回覆指出，「照顧總統的團隊很棒，尤其是來自華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)的團隊；總統近期接受了體檢，而如你所知的，結果很完美。他的狀態非常好。」

李維特表示，「我想上周和我們一起去中東的各位，可以證明總統的體力。順帶一提，讓我補充一下，我們上周結束了一場漫長而疲憊的旅行，但總統17日人在哪裡？在橢圓形辦公室，工作一整天。他從不停下來，從不放棄。他健康狀況良好，且信任他的醫師 。」

川普18日得知拜登罹患惡性攝護腺癌的消息，透過「真實社群」向拜登致意。李維特告訴記者，她認為川普自拜登癌症消息宣布以來，還沒有與拜登交談過，但她表示川普會願意與拜登談談。

約翰．霍普金斯質子治療中心（Johns Hopkins Proton Therapy Center）主任兼放射腫瘤科醫生德維爾表示，拜登是否獲得及時、良好的照護 ，「我想是我們大家都有的疑問。我們為病人看病時，常會自問是否能更早發現某病。我們不要病入癌症擴散，因為無法根治。」