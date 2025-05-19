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眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功

共和黨稅改案內部分歧凸顯殘酷真相：聯邦預算赤字不減反增

編譯劉忠勇／綜合18日電
道瓊指出，當前的提案會使預算赤字到2034年增加近3兆美元，儘管減少聯邦醫療保險（Medicare）和營養補助的支出，減稅和支出卻增加了。(路透)
道瓊指出，當前的提案會使預算赤字到2034年增加近3兆美元，儘管減少聯邦醫療保險（Medicare）和營養補助的支出，減稅和支出卻增加了。(路透)

眾議院共和黨川普總統所謂「大而美」的稅收與支出法案細節最後一刻陷入僵持，凸顯一個殘酷的現實：這計畫非但不會縮減聯邦預算赤字，反而會使美國陷入更深的財政黑洞。

道瓊指出，當前的提案會使預算赤字到2034年增加近3兆美元，盡管減少聯邦醫療保險（Medicare）和營養補助的支出，減稅和支出卻增加了。共和黨雖承諾要縮減赤字，並表示更高的經濟成長將彌補赤字缺口，但不論哪個黨派的預算專家都批評共和黨的計畫，認為只會加深美國的財政困境。

此法案可望在本周交付眾院表決，共和黨在眾院掌握220對213的多數席次，但內部減稅和減支兩派壁壘分明。為了推動法案，共和黨減稅派收斂一些，不再展延若干稅負優惠。但減支派議員認為力道還不夠，進展也不夠快。

眾議院議長強生周日接受福斯新聞訪問時表示，法案仍然「照計畫進行」，看好可在國觴節假期前在眾議院過關。

自由派卡托研究所（Cato Institute）預算暨福利政策主管博西亞（Romina Boccia）說：「雖然共和黨選舉時主打削減支出和控制債務增長，但一旦真正落實，他們的優先事項顯示他們更關心減稅。」

民主黨支持延長大部分的減稅措施，但讓高收入者的減稅措施到期。然而，他們拒絕共和黨的減支措施，並爭取延長擴大購買健保的抵稅優惠。

若國會對稅收和支出之間的失衡無所作為，2025年到2034年，美國將再舉債21兆美元。據國會預算辦公室的預測，美國公共債務將從國內生產毛額（GDP）的100%增至117%，超過二戰以來最高紀錄。這次法案會原本比無所作為減稅將近4兆美元。

共和黨主張，如果法案通過，赤字實際上不會上升。他們寄望法案的減稅措施以及川普解禁和石油天然氣建設將加速經濟成長，帶進額外稅收可彌補支出。

然而，這些說法通常未考慮到川普關稅所帶來的拖累，經濟學家表示，共和黨對政策能顯著提升美國經濟成長過於樂觀。

共和黨 川普 眾議院

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