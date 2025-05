川普分享柯林頓陰謀論偽影片 用意惹爭議

川普與柯林頓2016年10月大選辯論。(美聯社)

川普總統18日在自創社群平台「真實社交」(Truth Social)分享一段流傳已久的陰謀論影片,內容暗指前總統柯林頓 (Bill Clinton)與前國務卿喜萊莉 .柯林頓(Hillary Clinton)多年來透過暗殺手段剷除異己,盡管川普並未發表任何意見,其用意已不言而喻。

根據每日郵報(Daily Mail)報導,名為「喜萊莉不想讓你看到的影片」(THE VIDEO HILLARY CLINTON DOES NOT WANT YOU TO SEE)就是1990年代流傳一時的「柯林頓屍袋」(Clinton Body Bags)陰謀論。

影片劈頭說道:「還記得小約翰·甘迺迪(John F. Kennedy Jr.)嗎?1999年他是紐約州聯邦參議員選舉領先者,結果數日後駕駛小飛機墜毀大西洋,他的競爭對手(喜萊莉)當選。」

接著暗指柯林頓夫婦策劃謀殺白宮 實習生瑪麗·馬宏尼(Mary Mahoney):「她對性騷擾內幕了解太多,成為柯林頓彈劾案的明星證人,1997年某個周二,她在一家星巴克被殘忍處決。」

影片還質疑1993年自殺身亡的白宮法律顧問福斯特(Vince Foster)死因並不單純:「聽說是自殺,但是子彈始終未找到,無法排除謀殺可能。」

就連柯林頓白宮廚師沙伊布(Walter Scheib)不幸溺水身亡也被列入陰謀論暗殺名單:「驗屍報告確定是意外溺水,但他可能知道的太多。」

影片最後引述2016年民主黨全代會(DNC)職員、27歲里奇(Seth Rich)在華府遭到槍殺身亡的命案,「有人揣測他是DNC發出爭議性電郵的洩密來源,可能是遭到報復性暗殺」並強調:「8月2日的死因被保密,靜候驗屍結果。」

盡管影片來源不明,但上述多起死亡陰謀論,數十年來被事實查核人員一再駁斥。

而且早在2019年川普也轉發過柯林頓夫婦與紐約富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)獄中自殺的陰謀論並分享保守派演員威廉斯(Terrence K. Williams)發文強調:「在全天候監視下自殺身亡?艾普斯坦知道柯林頓的秘密,但現在他死了。」