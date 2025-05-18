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與川普晚餐的加密貨幣富豪 多人來自中國和東南亞

記者顏伶如／即時報導
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川普迷因幣為促銷，上個月宣布，購買金額最高的前220名買家，將有機會與川普在華府郊區私人高球俱樂部共進晚餐。(路透)
川普迷因幣為促銷，上個月宣布，購買金額最高的前220名買家，將有機會與川普在華府郊區私人高球俱樂部共進晚餐。(路透)

川普總統推出$TRUMP迷因幣(meme coin)的加密情報公司Inca Digital上個月宣布，購買迷因幣金額最高的前220名買家，將有機會與川普在華府郊區私人高爾夫球俱樂部共進晚餐。華盛頓郵報報導，消息宣布之後，新加坡新創公司MemeCore旗下的匿名投資客馬上動起來，絕大多數住在中國與東南亞的大約60名成員很快集資1800萬元購買川普迷因幣並取得晚宴席位。

MemeCore首席業務發展長許芷菱(Cherry Hsu)對媒體表示，將推派一名代表參加晚宴，希望影響川普對加密貨幣的看法。至於這名代表究竟是誰，許芷菱僅透露是MemeCore男性共同創辦人，在加密貨幣圈暱稱「Ice」。

訂於22日在川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行的晚宴，將讓川普與來自全球各地、財力雄厚的加密貨幣圈玩家共聚一堂。將參加晚宴的某些人士對華盛頓郵報說，將利用這次機會影響川普對加密貨幣法規的觀點，或利用這次與川普見面的機會賺一筆。

從活動宣布到220名額競爭產生為止，受邀參加晚宴者的身分始終對外保密，許多玩家是用無法追蹤的加密貨幣錢包購買川普迷因幣，資金來源不明。一名加密貨幣投資人說，主辦單位告知說，晚宴會場禁止攝影機，並且禁止媒體入內。

加密貨幣交易所BitMart創辦人夏爾特(Sheldon Xia)日前在社群媒體X以中文發文表示，將參加22日晚宴與一場私人VIP行程。

在X平台暱稱ZielonoMi的加密貨幣投資客日前秀出晚宴邀請函截圖，以波蘭文寫道在220買家裡榜上有名。

加密貨幣圈暱稱Ogle的投資客在220名買家當中排名第22名，以320萬元手筆買了25萬枚川普迷因幣。Ogle長年姓名保密，公開亮相時戴帽子、面罩與墨鏡。他說，上周接到主辦單位電話通知，說明保護來賓隱私的出席規定。Ogle說，晚宴現場關門才會拿掉面罩。

川普迷因幣今年1月推出以來，川普與合作夥伴透過迷因幣銷售獲利3億1200萬，收到授權費4300萬。

川普 貨幣 華盛頓郵報

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