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新聞周刊：學貸違約 逾45萬人6月將扣社安金

記者顏伶如／綜合報導

新聞周刊(Newsweek)15日報導，45多萬人由於學貸違約(default)，6月開始將被扣社安金

根據教育部統計，年滿62歲以上但尚未還清學貸的借款人約有290萬人，人數與2017年相比增加70%。CNBC新聞頻道分析，正在領取社安金的年長者中，有45萬2000人學貸違約，每月領取社安金將遭扣款。

新冠疫情期間聯邦政府允許學貸暫停償還，川普總統二度執政之後，以積極手段要求恢復償還學貸。根據財政部「國庫抵銷方案」(Treasury Offset Program，TOP)規定，聯邦政府可以扣除社安金最多15%用來償還學貸，但不得把每月社安金支票金額扣到750元以下。

聯邦學生補助(Federal Student Aid，FSA)網站公告指出，社安金開始扣款之前，會先寄發通知書到學貸借款人在資料上留下的最後地址，告知扣款程序以及負面信用報告將在65天後啟動。

公告指出，通知書只會寄發一次，除非積欠學貸繳清或違約得以解決，否則社安金扣款將持續進行。

升學諮詢機構Get College Going顧問歐海爾(Tom O'Hare)受訪時說，債務追討並不是新措施，實施已有20多年，只是疫情期間暫停，拜登政府任內同意繼續暫停。

歐海爾說，如果聯邦學貸繳款期限截止卻拖欠超過270天，就是學貸違約。

教育部發言人說，如果借款人在新冠疫情發生之前就曾接過社安金扣款通知，這次可能不會再收到通知，因為通知只會寄發一次。

亞利桑納州76歲的退休員工琳達．席頓(Linda Hilton)，以前就經歷過社安金被扣，她認為這次也可熬過來。不過搭飛機探視子女、偶爾上餐廳吃飯和其他退休生活的樂趣可能會消失。

學貸 社安金 疫情

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