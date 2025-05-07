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為國家實力接受個人犧牲 Axios：「MAGA毛主義」在美興起

編譯周辰陽／綜合報導
川普總統發動關稅戰，要美國人民忍一忍暫時的高物價，被媒體形容是「MAGA毛主義」。（路透）
川普總統發動關稅戰，要美國人民忍一忍暫時的高物價，被媒體形容是「MAGA毛主義」。（路透）

媒體Axios 6日報導，川普總統的宏偉經濟願景建立在一個簡單的權衡，即美國人民為了長期的國家實力，將接受短期的個人犧牲，像是更高的物價、更少的選擇與更微薄的利潤，而川普第二任期正大幅度脫離自由市場的正統觀念，將反資本主義的爆發與從上至下的美國主導民族主義議程混和，讓左右兩翼的批評人士就新興的「讓美國再度偉大毛主義」（MAGA Maoism）提出警告。

報導指出，「MAGA毛主義」此一運動要求意識形態純粹，美化經濟犧牲，並擁抱國家權力作為重塑社會的一種手段。而川普的強人本能，以及他對文化精英和官僚的深深懷疑，只會加劇外界把他與毛澤東相提並論。

舉例來說，前國會演講撰稿人阿迪奧耶（Rotimi Adeoye）4月初在華盛頓郵報的投書寫道，「MAGA毛主義正在民粹右翼中蔓延」。第一位推斷白宮使用貿易逆差來計算對等關稅的記者蘇羅維茨基（James Surowiecki）5日主張，川普主義正「反常滑稽地變成毛主義」。

不過，川普的世界觀並非受到馬克思主義理論驅動，而是一種根深蒂固的信念，即美國幾十年來一直被敲竹槓。但是，不同於極權國家中國，川普受到法治制約，與毛澤東共產主義政權所犯下的大規模死亡和暴力沒得比。

此外，川普的大部分議程仍然親資本主義，也支持私人企業、而非國家主導，對於犧牲的呼籲則根植於地緣政治競爭，而不是階級鬥爭。但聽過川普和他的高級顧問最近的言論，就很清楚這種類比為什麼獲得關注。

例如，川普試圖淡化激進關稅政策可能帶來的經濟衝擊，語帶輕鬆地說，「有人說貨架會空了？那小朋友可能就少幾個娃娃，從30個變成2個吧，而且可能貴幾塊錢而已」。財政部長貝森特甚至在Podcast上表示，被開除的聯邦公務員可以協助提供「新製造業所需的勞工」，引來與毛澤東提出將城市精英下放農村再教育的「上山下鄉」相提並論。

Axios指出，川普對中央集權式經濟權力的擁抱，只是高度借鑒強人傳統的更廣泛統治風格一部分，另外還有儀式性讚揚、忠誠測試、對學術界開戰與軍事展演，還有尋求針對媒體、律師事務所、非政府組織和政治對手進行報復，一些中國人就想到文化大革命。

重點在於，雖然川普領導下不會發生共產主義革命，但他的第二任期風格反映了美國長期以來所反對的思想，只是以民族主義術語重新定義。

關稅戰恐怕導致通膨，但川普政府要民眾少買一點，媒體形容這是「MAGA毛主義」。（...
關稅戰恐怕導致通膨，但川普政府要民眾少買一點，媒體形容這是「MAGA毛主義」。（美聯社）
川普大打關稅戰，物價可能隨之漲起，但川普要美國人民忍一忍，被媒體形容是「讓美國再...
川普大打關稅戰，物價可能隨之漲起，但川普要美國人民忍一忍，被媒體形容是「讓美國再次偉大的毛澤東主義」。（路透）

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