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川普下令重啟惡魔島監獄 專收「全美最殘暴」重刑犯

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統下令重啟現在已改成觀光景點的惡魔島監獄來關重刑犯。惡魔島原名阿爾卡特拉茲島，距離舊金山1.2哩，曾關過許多知名罪犯。（記者張宗智／攝影）
川普總統下令重啟現在已改成觀光景點的惡魔島監獄來關重刑犯。惡魔島原名阿爾卡特拉茲島，距離舊金山1.2哩，曾關過許多知名罪犯。（記者張宗智／攝影）

1963年關閉的舊金山灣惡魔島(Alcatraz)監獄，曾關押過一些美國最臭名昭著的罪犯，包括黑幫老大艾爾·卡彭 (Al Capone)、「機關槍凱利」喬治·凱利(George Kelly)，更是1996年賣座動作片「絕地任務」(The Rock)的故事地點。川普總統4日晚發文說，他正指示政府重新開放並擴建惡魔島監獄。

美聯社報導，川普在他的「真實社群」(Truth Social)發文，寫道：「長期以來，美國一直飽受邪惡、暴力和慣犯的侵擾，他們是社會的渣滓，除了製造苦難和痛苦之外，不會帶來任何好處。過去當我們是一個更嚴肅的國家時，我們毫不猶豫地將最危險的罪犯關進監獄，並將他們遠離任何可能被傷害的人。因此今天，我指示聯邦獄政局(Bureau of Prisons)、司法部、聯邦調查局、國土安全部共同重新開放並大幅擴建惡魔島，以關押美國最殘忍、最暴力的罪犯。」

36囚越獄 沒人活著逃出

川普也說，此想法是源於那些堅持被驅逐的人也須獲得正當程序的「激進法官」令人失望，而惡魔島長期以來一直是「法律和秩序」的象徵。

這座監獄因難以逃脫其周圍寒冷且強大的太平洋洋流而聞名。聯邦調查局表示，在惡魔島的29年運作期間共36名受刑人嘗試過14次越獄，沒有人能活著逃出惡魔島，所有人不是被抓回就是死於逃亡過程。

惡魔島監獄後來因基礎設施破舊，設施維修和燃料到食物等所有物資的供應都必須透過船運，維持成本高昂而關閉，聯邦獄政局並因類似原因關閉數座監獄，重建惡魔島監獄至現代標準將是一項巨大挑戰。

成本高昂 轉型旅遊景點

惡魔島監獄如今是國家公園管理局(National Park Service)負責營運的大型旅遊景點，並列為國家歷史地標(National Historic Landmark)。該處位於前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的選區，她在X平台上發文質疑重新開放的可行性，「它現在是個非常受歡迎、重要的旅遊景點。總統的提議不是認真的。」

俗稱惡魔島的阿爾卡特拉茲島聯邦監獄位於舊金山外海1.2哩(2公里)處，最多僅能容納336名囚犯。

川普上任後積極抓捕非法移民，還把幫派分子遣送到薩爾瓦多一座惡名昭彰的監獄，而與法院發生衝突。

惡魔島可以關336名囚犯，圖為觀光客參觀原有的牢房。（美聯社）
惡魔島可以關336名囚犯，圖為觀光客參觀原有的牢房。（美聯社）

川普 舊金山 非法移民

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