川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最後決定

川普貼文指美國的電影工業瀕臨死亡，他指示商務部研究在境外拍的電影課徵100%的關稅，讓業者都回到美國拍片。（美聯社）

川普 總統再將關稅 目標瞄準在外國製作的電影，川普4日貼文指出，美國電影工業已經「垂死」，已成為國家安全問題，他指示商務部 和貿易代表著手對於在外國製作進口到美國的電影課徵100%的關稅。

不過，在面臨電影界反彈後，川普5日修改說法，指他未來將與電影產業的代表見面，確定他們對這項提議感到滿意。白宮5日表示，川普政府尚未做最後決定，正在探索各種選項。

川普4日於在社群網路「真實社群」（Truth Social）稱美國電影工業正在快速消亡，其他國家正提供各種誘因，讓美國的電影工作者和製片廠離美國而去；好萊塢和美國其他地區正遭受重大衝擊。

川普說，這屬於國家安全危機，並認為這攸關傳遞的訊息和宣傳；川普說，他會指示商務部和貿易代表立即開始研擬向外國電影或在國外製作的電影開徵100%的關稅，「我們要讓電影再次在美國製作。」

對此，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4日也在X平台上回應川普表示，「我們正在辦理（we are on it）。」

然而，川普政府會如何來計算課稅，是否僅限於院線電影，還是也影響到串流影片，至今還沒有具體的說法。

根據BBC報導，歐洲連鎖戲院Vue的創辦人理查茲（Timothy Richards）就質疑說，不知道川普政府會如何定義美國電影，是看資金來源、劇本、導演、演員，還是電影拍攝地？

據了解，近年來有不少美國電影工作者選擇到加拿大、英國等國拍片，但節省成本只是原因之一，英國等國亦經營出專業的拍攝、製作團隊，也是影響電影工作者的重大因素。

川普5日表示，美國電影產業受到其他國家的重擊，川普也把責任推到加州州長紐森（Gavin Newsom）身上，認為他的無能也影響到電影產業的去留。

川普說，他預計與電影產業代表見面，確保他們喜歡這項提案；川普說，他不希望傷害到電影產業的發展，但希望可以照顧到產業的工作機會，認為電影產業過去幾乎百分之百在美國製作，現在卻已經放棄美國了。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則表示，川普政府目前尚未針對外國電影關稅做出任何決定，政府正在探索所有選項，以達成川普的指令來保護美國的國家和經濟安全，同時讓好萊塢再次偉大。