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川普改口否認尋求連任 點名范斯、魯比歐接棒

記者顏伶如／綜合報導
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川普改口說，他不準備尋求第三任期，並且提到副總統范斯、國務卿魯比歐都是不錯的接班人。圖為川普(左起)、范斯、魯比歐在白宮橢圓形辦公室。(歐新社)
川普改口說，他不準備尋求第三任期，並且提到副總統范斯、國務卿魯比歐都是不錯的接班人。圖為川普(左起)、范斯、魯比歐在白宮橢圓形辦公室。(歐新社)

先前傳出不排除打破憲法規定而尋求第三任期的川普總統，接受4日播出的國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時改口表示，副總統范斯(JD Vance)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)都是理想的接棒人選。川普說：「我就是執政八年的總統。」

川普說，不願捲入有關接班人選的辯論，但范斯是「很傑出、很優秀的人」，魯比歐也一樣「很棒」。川普表示，有許多非常好的人選，但如果副總統極為出色，自然較有優勢。

先前川普多次提到考慮爭取第三任期，今年3月間甚至在接受訪問時表示，對於第三任期的可能性「不是在開玩笑」，有解套方案可以避開憲法第22修正案禁止第三度當選總統的規定。川普家族企業上個月開始販賣「川普2028」(Trump 2028)選舉商品，某些商品還附有「重寫規定」(Rewrite the Rules)口號，引起輿論熱議。

「面對新聞界」主持人克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)詢問為何推出「川普2028」競選商品，川普回答，不少人紛紛勸進再選一任，但他個人意願不高。

川普說，第三度擔任總統是憲法不允許的。他表示：「很多人在賣2028的帽子，但這不是我想要的。」

他指出：「我希望能把這四年做得很好，然後交棒給別人，最好是位傑出的共和黨人。」他也說，四年時間已經足夠端出「非常壯觀」的政績。

憲法第22修正案(22nd Amendment)規定「任何人不得擔任總統超過兩任」(No person shall be elected to the office of the President more than twice)。如果要修憲取消任期限制將有極高難度，參眾兩院表決均要通過三分之二票數門檻及全國四分之三州的州議會決議贊成，或者全國三分之二的州要求召開憲法會議並在會中提案修憲。不管採取哪種管道，任何修正案如果要通過，全國50州當中最後還要超過四分之三州認可，也就是38州。

美國公民與非公民是否同樣都應受到憲法第一修正案的法律正當程序(due process)保護，川普受訪時說：「我不知道，我不是律師。」他也說，要加拿大成為「第51州」不必動用武力。

川普 魯比歐 范斯

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