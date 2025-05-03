川普為何開鍘沃茲？ 華郵：疑勾結內唐亞胡推動對伊朗動武

前國安顧問沃茲。（路透）

川普 總統日前開鍘國安顧問沃茲，改由國務卿魯比歐暫代職務。華盛頓郵報引述多名知情人士透露，在Signal洩密門之前，沃茲便經常與川普團隊其他成員陷入衝突，令幕僚長威爾斯心生疑慮，而且沃茲疑似暗中勾結以色列 總理內唐亞胡試圖推動對伊朗 動武，惹得川普很不高興。

華郵指出，沃茲的問題並非一夕爆發，根據一名白宮資深官員、一名川普顧問與一名知情人士2日說法，這是隨時間累積，讓威爾斯認為沃茲愈來愈不適合待在總統身邊。

兩名知情人士透露，沃茲似乎在以色列總理內唐亞胡2月初拜訪華府、會晤川普之前，已經和內唐亞胡就針對伊朗的軍事行動進行密切協調。內唐亞胡辦公室3日證實，內唐亞胡會晤川普之前見過沃茲，但否認雙方進行「密切協調」。

另外，沃茲貌似也認同內唐亞胡觀點，認為打擊伊朗的時機已經成熟，這點也讓川普不開心。其中一名知情人士描述，沃茲「希望把美國政策帶向讓川普不太舒服的方向，因為美國尚未嘗試外交手段解決問題」，而「這件事情傳到總統那裡，總統很不高興」。

華郵指出，一些政府內人士認為沃茲試圖讓局勢傾向採取軍事行動，而且與以色列互相勾結。 一名川普顧問比喻，試想「布希時期國務卿貝克（Jim Baker）若暗中與沙烏地阿拉伯人達成協議、試圖顛覆布希，那他會被解雇」。

沃茲被鍘也引發部分官員質疑川普是否真正需要傳統的國家安全會議。他們表示正在尋找為川普本人服務的方式，而非服務於白宮。這些官員認為，對於自認是最佳顧問、對傳統世界事務持懷疑態度的川普而言，擁有中高級政策專家組成的國安會可能不太符合他的需求。

川普宣布解除沃茲的國安顧問職務後，已經表示提名沃茲出任駐聯合國大使，說明沃茲仍在留在政府內。