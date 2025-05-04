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淡化經濟擔憂 川普：美國處於「過渡期」一切都會OK

編譯易起宇、徐榆涵／綜合報導
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川普總統稱美國現正處於過渡期，淡化外界對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。 (美聯社)
川普總統稱美國現正處於過渡期，淡化外界對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。 (美聯社)

美國總統川普2日淡化外界對潛在經濟麻煩的擔憂，表示美國現在正處於「過渡期」，即便美國經濟短期陷入衰退，也在可接受範圍內，只要能換取他所追求的長期目標，而長期來看也將萬事「OK」。

川普2日接受NBC的會見新聞界(Meet the Press)節目專訪時，被兩度問到，是否認為美國即使短期內出現經濟衰退也沒有問題，他表示：「聽好，是的，一切都會OK。我說過，我們現在這是一個過渡期。我認為我們將會表現絕佳(do fantastically)。」

接著，他被主持人溫克勒(Kristen Welker)問到，是否會擔心衰退，川普回答「不會」。被問到是否認為衰退會發生，川普說：「任何事都有可能發生，但我認為我們將經歷我國史無前例的經濟繁榮。」

川普在他佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)接受這場專訪。華爾街分析師正日益擔心他的搖擺不定關稅政策，可能導致美國衰退。

在被問到對華爾街人士的說法有何看法時，川普說：「你知道，你說『有些華爾街人士在說』，但我也可以告訴你另一套說法。有些華爾街的人表示，我們即將擁有史上最棒的經濟。為何你不問問他們？」

川普所提到的美國經濟處於過渡期論點，與他2日稍早在自家社群平台Truth Social的發文相呼應。他當時發文說：「我們只是處於過渡階段，才剛要開始！」

他文中還提到美國的強勁就業，並再度呼籲美國聯準會(Fed)降息；該文發出前公布的美國數據顯示，美國4月就業成長略有放緩，但仍優於預期。

Axios報導，外界對川普的關稅政策持續表達憂慮，擔心貿易戰可能導致經濟放緩。阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)首席經濟學者斯洛克(Torsten Slok)上月在一份40頁簡報中，甚至將所謂「自願性貿易重置型衰退」的可能性預估高達9成。

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