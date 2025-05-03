川普簽令停發經費 PBS和NPR斥違法、準備提告

PBS。（歐新社）

川普 總統簽行政令，指示停止對公共廣播電視公司(PBS)與全國公共廣播電台(NPR)提供聯邦經費，讓美國公共媒體面臨近60年來史上最大危機，後者很可能訴諸法律爭取權益。

美聯社報導，美國公共媒體面臨斷糧危機，NPR總裁兼執行長凱瑟琳．馬赫(Katherine Maher)2日公開表示：「我們將堅決捍衛向美國公眾提供重要新聞、資訊與關鍵服務的權利。」並強調：「我們會採取一切可行手段，挑戰這項行政命令。」PBS執行長寶拉．克格（Paula Kerger）則指川普的行政令明目張膽的違法。

川普1日深夜簽行政令， 指示負責分配資金給PBS與NPR的美國公共廣播公司(Corporation for Public Broadcasting，CPB)和其他聯邦機構「停止直接資助」，同時要求排除對這兩家機構間接提供公家經費。

川普指控這些新聞機構獲得大量納稅人資金，卻散播「喬裝成『新聞』的激進、覺醒宣傳」，他強調：「當前媒體業有豐富、多樣與創新的選擇，在此環境下，聯邦贊助新聞媒體不僅過時且無必要，甚至會損害新聞獨立形象。」

根據統計，NPR約有1%經營預算直接來自聯邦經費，加盟電台則有15%收入依賴CPB；至於PBS聯邦資金則占總收入約15%。

2023年出版「新政的陰影：公共廣播的勝利」(Shadow of the New Deal: The Victory of Public Broadcasting，暫譯)一書作者夏波德(Josh Shepperd)指出，不但川普要刪減經費，就連聯邦通訊委員會(FCC)也質疑公共廣播機構的成效；他說：「他們不只是在追查自己不喜歡的節目，他們甚至還在調查播放這些節目的經營與基礎硬體。」

盡管川普關注重點在PBS與NPR的新聞，不過公共廣播也涵蓋娛樂、兒童教育等類型節目，可能會產生連鎖反應，除了CPB撥款，PBS還從聯邦教育部 獲得補助，製作協助2至8歲幼童(尤其經濟弱勢兒童)學習閱讀、數學的教學節目。