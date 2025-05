川普簽令停發經費 PBS和NPR斥違法、準備提告

PBS。(歐新社)

川普 總統簽行政令,指示停止對公共廣播電視公司(PBS)與全國公共廣播電台(NPR)提供聯邦經費,讓美國公共媒體面臨近60年來史上最大危機,後者很可能訴諸法律爭取權益。

美聯社報導,美國公共媒體面臨斷糧危機,NPR總裁兼執行長凱瑟琳.馬赫(Katherine Maher)2日公開表示:「我們將堅決捍衛向美國公眾提供重要新聞、資訊與關鍵服務的權利。」並強調:「我們會採取一切可行手段,挑戰這項行政命令。」PBS執行長寶拉.克格(Paula Kerger)則指川普的行政令明目張膽的違法。

川普1日深夜簽行政令, 指示負責分配資金給PBS與NPR的美國公共廣播公司(Corporation for Public Broadcasting,CPB)和其他聯邦機構「停止直接資助」,同時要求排除對這兩家機構間接提供公家經費。

川普指控這些新聞機構獲得大量納稅人資金,卻散播「喬裝成『新聞』的激進、覺醒宣傳」,他強調:「當前媒體業有豐富、多樣與創新的選擇,在此環境下,聯邦贊助新聞媒體不僅過時且無必要,甚至會損害新聞獨立形象。」

根據統計,NPR約有1%經營預算直接來自聯邦經費,加盟電台則有15%收入依賴CPB;至於PBS聯邦資金則占總收入約15%。

2023年出版「新政的陰影:公共廣播的勝利」(Shadow of the New Deal: The Victory of Public Broadcasting,暫譯)一書作者夏波德(Josh Shepperd)指出,不但川普要刪減經費,就連聯邦通訊委員會(FCC)也質疑公共廣播機構的成效;他說:「他們不只是在追查自己不喜歡的節目,他們甚至還在調查播放這些節目的經營與基礎硬體。」

盡管川普關注重點在PBS與NPR的新聞,不過公共廣播也涵蓋娛樂、兒童教育等類型節目,可能會產生連鎖反應,除了CPB撥款,PBS還從聯邦教育部 獲得補助,製作協助2至8歲幼童(尤其經濟弱勢兒童)學習閱讀、數學的教學節目。