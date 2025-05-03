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川普威脅取消免稅資格 哈佛大學：極度非法

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統再度威脅取消哈佛大學的免稅優惠，哈佛校長加伯指川普的這個命令於法無據。（美聯社）
川普總統再度威脅取消哈佛大學的免稅優惠，哈佛校長加伯指川普的這個命令於法無據。（美聯社）

川普總統2日在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)透過社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，將取消哈佛大學免稅資格。川普發文寫道：「我們將取消哈佛的稅務豁免(Tax Exemp)資格。這是他們應得的下場。」哈佛屬於享有免稅待遇的501(c)(3)非營利組織。美聯社分析，川普政府擴大打擊校園倡議活動，哈佛是第一所挺身抵抗的知名學府，川普如今則對哈佛加強施壓。

哈佛大學隨即發表聲明說，取消免稅資格的作法，完全沒有法律根據。上個月，哈佛大學向聯邦法院遞狀控告川普政府，指控聯邦政府凍結補助，侵犯學校受到憲法保障權利，危害學術獨立自主。

哈佛校長加伯(Alan Garber)2日接受華爾街日報(WSJ)訪問時指出，撤消免稅資格的任何手段可能都是「極度非法」，對哈佛造成破壞，讓教育圈覺得學校恐因政治歧視面臨生存威脅。

華爾街日報分析，川普多次在發言當中提到取消哈佛大學免稅資格，明顯違反旨在避免官員做出涉及特定納稅人決策的法規。聯邦法律禁止總統及其他高層官員以直接或間接手段要求國稅局(IRS)展開或停止稅務稽查或其他調查。白宮則說，國稅局任何行動都是獨立進行，與總統無關。

自從川普政府要求更換學校主管階層、調整招生規定、檢討多元化立場卻遭哈佛拒絕之後，川普就對哈佛的免稅資格提出質疑，並凍結哈佛大學20多億的聯邦補助。

哈佛大學2日在聲明中說，川普政府採取前所未見的行動，「將傷害我們履行教育使命的能力」，導致學生獎助金變少、重要醫學研究計畫被迫放棄、許多創新機會因此喪失。

聲明指出：「廣泛使用如此手段，恐將對於美國高等教育前途帶來嚴重後果。」

川普4月中旬在社群媒體發文質疑哈佛的免稅資格之後，財政部便指示國稅局資深官員展開取消哈佛免稅地位的程序。然而，白宮表示，稅務機關對哈佛的稽查是在川普公開發言之前便開始。

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