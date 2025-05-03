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川普屬意的聯準會主席新人選華許 是何許人也？

記者顏伶如／綜合報導
川普屬意的的聯準會主席新人選是銀行家華許。（美聯社）
川普屬意的的聯準會主席新人選是銀行家華許。（美聯社）

川普揚言開除聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)，屬意的接班人選是銀行家華許(Kevin Warsh)。1970年出生於紐約州的華許，2006年至2011年是聯準會理事會七名成員之一，當時35歲的他創下聯準會史上最年輕理事紀錄。

華許畢業於史丹福大學、哈佛大學和麻省理工學院，職業生涯開始於1995年，在摩根史坦利(Morgan Stanley)擔任併購銀行家，2002年加入布希(George W. Bush)政府擔任經濟顧問，四年後就成為聯準會理事。2008年金融危機期間，華許扮演央行與華爾街之間的溝通橋梁，直到2011年離開聯準會。

華許的妻子是美妝集團雅詩蘭黛(Estee Lauder)女繼承人珍‧勞德(Jane Lauder)，岳父雷諾德‧勞德(Ronald Lauder)是川普盟友，在川普第一任期間就提出美國應該買下格陵蘭的建議。

離開聯準會之後，華許在史丹福商學院任教，出任保守派智庫「胡佛研究所」研究員，跟華爾街老將朱肯米勒(Stanley Druckenmiller)成為事業夥伴。

多年來，華許一直被華爾街看好將成為鮑爾接班人，去年秋季華許一度被川普團隊列入財政部長考慮人選。

如果華許獲提名出任聯準會主席，長期以來對通貨膨脹、聯準會資產負債表大幅擴張所發表過的鷹派觀點，都將面臨質疑。華許曾說，聯準會長期依賴低利率及大規模資產購買，使得貨幣政策與財政政策界限變得模糊，助長並非長久之計的政府支出水平。

報導分析，華許的看法顯然與白宮相左，目前白宮正設法刺激經濟成長，希望放寬貨幣政策以達到振興效果。

某些人士說，華許離開政府圈已將近15年，長期缺乏處理貨幣政策的實際參與經驗，在角逐聯準會主席過程中恐成不利因素。

聯準會 川普 華爾街

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