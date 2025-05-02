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黃之瀚是「台旅法」簽署後首位訪台美高官 如今被控親中丟官

華盛頓記者陳熙文
黃之瀚（右）在川普第一個任期時曾擔任國務院亞太副助卿，在國會通過台灣旅行法後訪問過台灣，並與時任總統蔡英文（左）在美國商會的活動上見面。（路透）
黃之瀚（右）在川普第一個任期時曾擔任國務院亞太副助卿，在國會通過台灣旅行法後訪問過台灣，並與時任總統蔡英文（左）在美國商會的活動上見面。（路透）

白宮國安顧問沃茲(Mike Waltz)與副國安顧問黃之瀚(Alex Wong)雙雙下台，對台灣來說無疑是項壞消息；沃茲立場反中，是著名的對中鷹派，曾訪問過台灣，對台態度友善，接任國安顧問時被評估是對台利多；黃之瀚也曾訪問過台灣，並曾在川普第一任期時任職，也訪問過台灣。

黃之瀚曾在2018年以國務院亞太副助卿身分訪台，成為台灣旅行法簽署後，首位公開訪問的國務院高級官員；黃之瀚訪台期間曾表示，美台關係並非一種交易，而是深植於雙邊共同的長久價值，指美國會一直是台灣最緊密的朋友和夥伴。

川普第一任期時成功與北韓領導人金正恩見面，黃之瀚也是幕後穿梭的主角。

但黃之瀚此次丟官，卻可能是因為保守派網紅盧默指控他「親中」。但黃之瀚一直被視為與台灣友好。

黃之瀚出生於紐約，雖為第二代美國華裔移民，但對中立場鮮明、強硬，曾先後在國務院和國會任職的黃之瀚，不但在2012年選戰期間批評歐巴馬的對中政策過於軟弱，也多次表明美國必須阻斷中國透過自由國際秩序崛起。

曾有中國學術文章對黃之瀚做出分析，認為他在擔任官職期間，「實踐了系統性的對華遏止政策」，且「全面加強對台接觸，大打『台灣牌』。」

在國安高層爆出群聊門洩密事件後，社群媒體上曾流傳不利黃氏夫婦的傳言，但皆未獲證實。黃之瀚是香港移民之子，妻子是台灣移民第二代。他在國安會任職之前，在華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)擔任研究員。

黃之瀚曾擔任華府「全球台灣研究中心」(GTI)的副總裁。GTI為台商黃文局投資2000萬美元所創；黃文局具有強烈的台灣意識，是民進黨在海外的重要支持者之一。GTI為關注台灣議題的活躍智庫機構。

川普總統去年總統大選中獲得最後勝利，不少與台灣有淵源的官員入閣，包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)、沃茲、駐聯合國大使斯特凡尼克(Elise Stefanik)和日前獲參院通過的駐中國大使裴度(David Perdue)等人，其中立場友台的簡以榮、黃之瀚進入白宮國安會，也備受關注。

台灣的立法院長韓國瑜今年1月率團參加川普就職典禮，礙於美國在台協會(AIT)主席懸缺，最後得以在離美前與川普政府主管亞洲事務和台美關係的官員會面，據悉即是透過簡以榮和黃之瀚的牽線。

沃茲已被川普提名轉任駐聯合國大使，沃茲職務暫由同樣反中友台的國務卿魯比歐兼任。川普國安團隊改組成為他第二個任期最先改組的對象，導因於近期發生的群聊門事件，雖然川普曾發言力挺沃茲，但在右翼陰謀論者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)不斷點名下，沃茲和黃之瀚仍是黯然下台，是否牽動到美台高層幕後的聯繫，有待觀察。

川普 國務院 移民

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