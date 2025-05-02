和他人處不來、助理不合MAGA口味…沃茲傳在群聊門前就引不滿

國安顧問沃茲因洩密門事件丟官，成為川普總統第二任期第一個被撤職的高層官員。（路透）

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)、副國家安全顧問黃之瀚(Alex Wong)1日雙雙去職，其實早在沃茲把記者加進國安高層的加密通訊軟體Signal群組引發軒然大波之前，川普 總統與白宮 幕僚長威爾斯(Susie Wiles)等政府高層已對沃茲不滿。華爾街日報(WSJ)報導，政府官員表示，沃茲聘用的助理被批評不受「讓美國再度偉大」(MAGA)川普基本盤青睞，佛羅里達州聯邦眾議員出身的沃茲向來口才便給，出任國家安全顧問後上電視闡述川普國安政策卻表現差強人意。

川普身邊人士透露，沃茲有時理念與川普不同調，在烏克蘭、伊朗問題上傾向傳統鷹派的觀點，與其他白宮官員爆發齟齬，而川普不喜歡戰爭。政府官員說，川普團隊某些成員覺得沃茲態度傲慢、高高在上，對待白宮幕僚尤其如此。

川普提名沃茲轉任美國駐聯合國 大使，新職需要通過參議院任命。民主黨人士以及川普政府官員說，沃茲在任命聽證會上恐怕將面臨另一波針對「群聊門」(Signalgate)的連番質詢。華爾街日報報導，川普對於駐聯合國大使一職向來不看重，原因之一是川普本來就不喜歡聯合國。

黃之瀚曾任阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)助理，在川普第一任內擔任北韓問題特別副代表。川普盟友則認為黃之瀚屬於沃茲人馬，在沒有證據的情況下一口咬定黃之瀚立場支持中國。消息人士說，沃茲聘用的國家安全會議(National Security Council)助理，可能還有更多人將會丟官。

官員透露，沃茲原本計畫4月29日陪同川普前往密西根州參加就職百日慶祝活動，但被川普告知不要同行。

除了「群聊門」事件造成重傷之外，沃茲還有其他問題。沃茲幾乎跟所有人都處不來，得罪對象從右翼陰謀論者盧默(Laura Loomer)到白宮幕僚長威爾斯都包括在內，與其他內閣首長、白宮官員也都很難共事，對威爾斯更是不屑一顧，一名官員就說，沃茲把威爾斯當幕僚，卻沒搞清楚他自己才是幕僚，而威爾斯則代表總統。今年3月隨副總統范斯到格陵蘭訪問時，范斯還勸沃茲多跟其他人合作。

Axios新聞網站報導，消息人士說，自從「群聊門」事件發生後，沃茲過去一個月在白宮彷彿行屍走肉(a dead man walking)。