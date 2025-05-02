白宮國安顧問辦公室一鍋端 極右網紅盧默慶祝：我的功勞

31歲的保守派網紅盧默，在川普去年的競選活動中就經常隨行，這次被她點名的國安官員即遭到川普格職。（美聯社）

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)遭到撤職，「讓美國再度偉大」(MAGA)知名人物、極右派陰謀論網紅盧默(Laura Loomer)1日在社群網站 X發文慶祝，並表示希望川普 總統繼續「清君側」。

數周之前就點名要沃茲走人的盧默指出，還有更多官員也應被炒魷魚。31歲的盧默指出，沃茲與副國家安全顧問黃之瀚(Alex Wong)雙雙去職就是自己的功勞。

今年3月間，盧默在社群網站連續發文，指稱身為中國移民之子的黃之瀚把中國利益擺在美國利益之上。

盧默轉貼一則黃之瀚去職消息時，加註一詞「頭皮」(SCALP)。北美原住民或殖民時期戰爭中，從敵人頭部割下頭皮帶回，可以做為戰勝證明或戰利品。

盧默1日發文寫道：「希望那些本來就應該開除，卻因沃茲掌理國家安全會議(National Security Council)反而升官的人，也都離開。」

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)分析，國安會遭到整肅，證明了去年競選期間一度與川普傳出緋聞的盧默，確實有直達天聽的管道。

盧默4月3日到華府與川普開會，川普當天就開除了一些國安官員，但保持沉默。

媒體報導傳出沃茲的轉帳服務Venmo的聯絡名單裡，有著大量媒體記者及反川人士之後，盧默帶頭號召MAGA陣營要求沃茲主動辭職或遭開除。盧默指出，由此可見川普政府對於官員必須加強背景調查。她在1日的X平台發文寫道：「背景調查非常重要。千萬別忘了。」

對於加強官員背景調查的訴求，在X平台擁有4萬多追蹤粉絲的「保守派另類選擇」(The Conservative Alternative)1日回應盧默發文寫道：「看來白宮應該聘請妳去負責此事。一個月之前提出關於黃之瀚警告的就是妳。」

在X平台擁有30萬追蹤粉絲的保守派評論員薩普拉(Paul A. Szypula)發文寫道，與拜登 不一樣的是，川普真的會開除不適任官員，沃茲不會是最後一個。