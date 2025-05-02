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馬斯克淡出DOGE後盼國會接續改革 特斯拉董事長否認想換掉他

記者顏伶如、編譯葉亭均／綜合報導
從政府效率部退場，回歸個人事業的科技富豪馬斯克說，改革是可以做到的，「只不過會面臨很多抱怨」。(美聯社)
從政府效率部退場，回歸個人事業的科技富豪馬斯克說，改革是可以做到的，「只不過會面臨很多抱怨」。(美聯社)

華盛頓郵報1日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)將從政府效率部(DOGE)退場回歸個人事業，政府效率部正在推動的改革工作接下來將透過國會完成，但從川普總統1月上台以來，國會通過的法案寥寥無幾，政府效率部改革行動前途未卜。

馬斯克先前承諾要削減2兆元聯邦開銷，但川普上台屆滿百日之際，馬斯克30日在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)面對媒體時，對於政府效率部的未來，馬斯克發言趨於審慎。他說：「內閣與國會願意承受多少痛苦呢？」馬斯克表示，改革是可以做到的，「只不過會面臨很多抱怨」。馬斯克說，他下周將與參、眾兩院政府效率小組委員會成員見面開會。

報導指出，從馬斯克談話可以看出，政府效率部正在進行中的刪減預算等改革措施，馬斯克希望接下來能透過國會立法完成目標。

馬斯克盟友、白宮「人工智慧與加密貨幣沙皇」薩克斯(David Sacks)表示，馬斯克找到的政府官僚系統弊端如何解決，今後將看華府政治人物怎麼處理。

身為風險投資專家的薩克斯4月26日在播客(podcast)節目裡說，追根究底而言，為了落實經費節省，「我們的確需要把撥款從預算中刪除」。薩克斯指出：「這不是政府效率部能做的，應該交給掌控撥款程序的國會老將來做。」

政府效率部在某些官司中已敗訴，如今希望透過國會讓改革行動得以鞏固，畢竟國會掌控聯邦經費，長期以來參與政府預算刪減過程。

在馬斯克決定回歸他的特斯拉(Tesla)本業之際，30日突然傳出特斯拉正在尋找新的執行長。不過特斯拉董事長丹賀姆(Robyn Denholm)1日在X平台表示，稍早傳出有關董事會成員接洽獵才公司，尋找接替馬斯克執行長職位人選的報導「完全不實」。

丹賀姆補充說，董事會對馬斯克持續「執行未來令人興奮的成長計畫」的能力充滿信心。

馬斯克自己也發文指出，「華爾街日報刊登蓄意不實的報導，未納入特斯拉董事會的明確否認！」該報後來更新報導表示，特斯拉在報導刊出前未提供聲明。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

馬斯克 特斯拉 白宮

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