我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

川普100天／挺川議員：共和黨若未兌現減稅 期中選舉將敗

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州聯邦眾議員格林。(歐新社)
喬治亞州聯邦眾議員格林。(歐新社)

聯邦眾院挺川要角、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在社群媒體發文警告說，共和黨若因內部分歧無法兌現川普總統競選期間的減稅承諾，2026年期中選舉恐將失敗。

格林28日在社群媒體X發文寫道，川普競選承諾包括小費、加班費以及社安金免稅，如果共和黨沒能兌現，「期中選舉將會大敗」。她附上自己先前的網路即時民調截圖，內容寫道，某些保守派共和黨眾議員正在反抗川普減稅承諾，詢問網友若未兌現減稅承諾，2026年期中選舉是否還願意投給共和黨，統計顯示84%網友回答「不願意」，16%網友回答「願意」。

新聞周刊(Newsweek)29日分析，川普第一任執政期間，共和黨雖然全面執政，但在國會推出重大法案時，仍要經過一番掙扎才能過關，如今黨內人士擔心歷史可能重演。

眾院共和黨團正在草擬的包裹法案是以川普政策為基礎，項目包括稅務、移民、能源，其中減稅政策將延續川普第一任內的2017年減稅法案。

報導指出，共和黨普遍支持川普競選期間提出的減稅核心理念，但某些共和黨員對包裹法案對政府整體預算可能造成影響表示憂慮，據估計，減稅措施將讓國債在未來十年增加5兆元；共和黨內部對於立法策略也有不同意見，例如是否拆成兩項法案處理，先通過移民與能源法案，然後才推出減稅法案，還是把所有項目納入包裹法案裡。

目前共和黨、民主黨在眾院席次為220席對213席，在參院為53席比47席，共和黨必須行動一致才能讓法案過關。

共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)3月間對路透表示，支持讓減稅永久化，也願意討論減稅細節，「可是我不同意讓國債上限再增4兆或5兆元」。

白宮高層官員以及共和黨國會黨團領袖均表示，希望在7月4日之前讓減稅法案通過。

報導指出，由於共和黨內部持續辯論法案架構、如何平衡政府收支，目前看來可能不容易達成立法時程表的目標。

共和黨 川普 期中選舉

上一則

川普100天／中發AI視頻喊「不跪」 同時豁免美乙烷關稅

下一則

川普100天／CBS：效率部喊削減開支 聯邦花費卻增加2200億

延伸閱讀

美元全面上揚 受川普汽車關稅減徵所提振

美元全面上揚 受川普汽車關稅減徵所提振
首個與川普談成貿易協定是這國？傳只等對方總理、國會批准

首個與川普談成貿易協定是這國？傳只等對方總理、國會批准
川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選

川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選
教宗、川普和賴清德

教宗、川普和賴清德

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為