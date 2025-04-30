川普100天／亞馬遜Haul擬標關稅成本 川普怒了致電貝佐斯

圖為亞馬遜中國公司的標識。(路透)

電商巨擘「亞馬遜 」(Amazon)原擬在商品總價旁，標示因川普 加微關稅 而產生的商品成本；但在白宮與川普總統29日痛批亞馬遜此舉為「敵對和政治行為」後，亞馬遜否認這項計畫。

政治新聞網站「酒杯新聞」(Punchbowl)29日引述消息人士說法報導，亞馬遜很快會開始在商品總價旁，顯示有多少成本來自於關稅，但未提細節。

川普政府隨即批評這項消息，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)指責亞馬遜採取「敵對和政治行為」，進一步抨擊亞馬遜，暗示它「與中國宣傳部門合作」。

川普的盟友、共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也加入戰局，她在昔稱「推特」(Twitter)的X平台發文說，「我對亞馬遜的關稅追蹤器感到非常興奮，這樣我就可以避免買到任何中國貨！」

匿名人士告訴美聯社，川普29日上午打電話給亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，抱怨酒杯新聞報導的上述計畫。

美聯社報導，川普政府的反應似乎誤解了亞馬遜內部考量，而非該平台的最終決定。

亞馬遜發言人道爾(Tim Doyle)發給美聯社的聲明表示，只有亞馬遜近期推出的低價商品平台「Haul」，「曾經考慮」在商品上標示關稅成本，但這項計畫「從未獲准，也不會發生」。

亞馬遜之後發布澄清聲明，川普政府也隨即改變態度。

川普29日下午離開白宮前往密西根州之前，告訴記者說：「貝佐斯非常好，他太棒了；他很快就解決問題，且做了正確的事情，他是個好人。」

路透報導，白宮與川普批評亞馬遜的內部計畫，一度導致亞馬遜的股價下跌2%；亞馬遜否認後，收盤下跌0.31或0.17%，收在187.39元。

貝佐斯是參加川普就職典禮的少數科技鉅富之一，且他的座位安排在川普身後的專屬貴賓席。

不過，川普就任後推行的政策，考驗政府與諸多企業的關係，關稅戰讓許多企業面臨不確定性。

川普的關稅及目標國家(尤其是中國)的報復性關稅，有可能提高消費者和企業的成本；經濟學者示警，這些進口關稅將使日常消費漲價，造就更嚴重的通膨壓力。