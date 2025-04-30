川普100天／財長：企業遷廠美國 供工廠與設備全額費用

川普 總統執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績。財政部長貝森特(Scott Bessent)在記者會上表示，川普政府打算對業務遷到美國的公司，提供工廠與購置設備的全額費用，並且追溯至川普就職的1月20日。

但貝森特也表示，美國需要的製造商是精密工業，不是紡織廠。他說，美國政府將願意為遷廠的公司，提供工廠遷廠、購買調整新設備的費用。

他也表示，美國對中國開徵高關稅 ，中國無法維持現況，未來可能流失1000萬份工作。

貝森特表示，美國已與印度接近達成貿易協議 ，並可能與南韓達成貿易協議的輪廓；美國也正與日本展開密切討論。

貝森特再度表示，美中關稅戰，中國無法面對這樣高的關稅，指中國無法持續下去。

川普政府希望透過加徵關稅、強化本土生產與資金回歸美國，試圖推動製造業回流，為國內創造更多就業機會。

同時，聯邦政府提高「美國製造」標準後，對企業的競標資格與市場競爭力產生了直接影響，例如：美國政府合約的新「美國生產率」要求，可能使未達標的企業直接喪失競標資格。

外國企業若要持續與美國政府合作，便須調整供應鏈，以應對資本投入、合規審查與人力配置等挑戰。部分企業選擇與美國本土公司合作以確保資格，另一些則會透過在美國設廠，提高當地生產比例，降低政策改變的風險。

例如：些許外國企業已在美國設立子公司，以符合國防採購規範，或直接與國防部合作，成為主要或次級承包商，確保合約資格並藉此提升市場競爭力。

貝森特指出，目前美國有18個重要的貿易關係，美國將把中國放到一邊，有17個貿易關係已有進展，美國將在接下來的數周內與這些貿易夥伴對話。