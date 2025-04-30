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川普100天／裴度任駐中大使 籲細膩、戰略性態度對中國

編譯尤寶琪／綜合報導
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聯邦參院於29日確認前聯邦參議員裴度出任美國駐中國大使。(美聯社)
聯邦參院於29日確認前聯邦參議員裴度出任美國駐中國大使。(美聯社)

在美國和中國陷入關稅戰，很可能重新定義世界兩大經濟體外交關係之際，聯邦參院於29日確認前聯邦參議員裴度(David Perdue)出任美國駐中國大使。

共和黨籍的裴度曾擔任過一屆喬治亞州聯邦參議員，29日在部分民主黨人的支持下，以67票對29票獲確認。而在他本月的聽證會上，這位前企業高層稱美中關係是「21世紀最重要的外交挑戰」。

裴度表示：「我們應該以細膩、非黨派且戰略性的態度來對待中國。」

提名裴度為駐中大使的川普總統，4月宣布對中國商品徵收145%的關稅，而北京則對美國徵收125%的關稅作為報復，雙方都沒有立即讓步的跡象。

盡管川普政府似乎認為中國經濟承擔不了高關稅，並能因此迫使北京坐到談判桌前，但中國領導層誓言要「戰鬥到底」；中國也著手調整國內政策，擴大國內市場，減少對美國的依賴。

中國國家發展和改革委員會副主任趙辰昕表示：「無論國際形勢如何變化，我們都會穩抓發展目標，保持戰略定力，集中精力辦好自己的事。」

裴度將會來到一個不斷加大對美國全球主導地位挑戰的中國履職；中國軍隊如今在台灣海峽和南海的態度更強硬，且在人工智慧和人形機器人等領域，也已成為近乎能與美國匹敵的競爭對手。

川普政府計畫對科技競爭採取更嚴厲的措施，但同時尋求避免與北京發生任何軍事對抗的方法，盡管雙方都仍對彼此抱持不信任，尤其是在台灣的未來等熱門議題上。

華府智庫史汀生研究中心(The Stimson Center)中國計畫負責人孫韻(Yun Sun)表示，裴度的任命很關鍵，因為在關稅戰中，「可靠的聯絡人」對於穩定兩國關係來說至關重要。

參院外交關係委員會(Senate Foreign Relations Committee)共和黨領袖里契(Jim Risch)在投票前表示，裴度的提名「肯定是本院最重要的任命之一」。

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