川普100天／CBS：效率部喊削減開支 聯邦花費卻增加2200億

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)說削減政府支出的改革行動頗有成效，但哥倫比亞廣播公司(CBS)根據財政部的各個部門每日開銷統計分析發現，川普 總統上台最初100天裡，聯邦政府花費比去年同期增加2200億，與過去10年相同期間相比，川普政府這段期間的開銷也超過其中9年的支出，唯一例外是2021年，當時受到新冠疫情影響，聯邦政府投注數兆對抗疫情，避免出現經濟災難。

報導指出，川普二度執政之後，川普以及馬斯克率領的政府效率部(DOGE)都經常宣布政府機關大幅裁員、取消合約、打擊舞弊等消息，某些民眾可能納悶為何政府花費反而變多。事實上，從預算基本面來看，某些金額龐大的項目白宮並沒有絕對掌控權，政府對於社安金、紅藍卡的給付方式，白宮也無法做出重大改變。

政府開銷增加的另一層原因則與政治有關。讓川普勝選的保守派基本盤以及位居國會多數的共和黨，並不支持刪減聯邦預算當中最大占比的國防預算以及照顧退伍軍人經費。政府效率部刪減的援外經費、教育部及大學補助都不是開銷最高的預算項目。

與過去幾年相比，川普二度執政上台100天政府花費金額最多項目，均與軍方和老年人福利成本增加有關。

聯邦政府入不敷出的習慣，導致國債 持續增加。加上利息走高，每天國債的利息負擔就因此大量增加。過去3個月的國債利息負擔，大約比三年之前的國債利息負擔多出一倍。

出現在財政部每日結單(Daily Treasury Statement)上的公債與其他債券每日開銷，只記載每日支付給公債持有人的現金利息，其他因素則讓政府債務成本變重。

馬斯克與政府效率部大量裁員、推出優退優離計畫，希望減少聯邦公務員人力，進而降低人事花費。不過，許多裁員措施陸續遭到訴訟挑戰而受到耽擱，某些開除案例則被法院推翻。

經過大量裁員之後，政府開銷增加最多還是公務員薪資。前總統拜登去年耶誕節前兩天簽署行政命令讓聯邦人員加薪2%。