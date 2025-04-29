聯邦與州警 在佛州逮非法移民近800人

聯邦首度與地方執法官員合作，在佛州大力掃蕩無證客。圖為今年1月在佛州抓捕非法移民。(美聯社)

移民與海關執法局(ICE )26日宣布與佛州 執法部門為期四天的一場大規模、多機構聯合執法「浪潮行動」(Operation Tidal Wave)效果彰著，逮捕了近800名非法移民 。

有線電視新聞網(CNN)報導，ICE邁阿密辦公室稱此次行動非常成功，譽其為「州與聯邦之間首創的伙伴關係」。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)也稱讚該行動是佛州與國土安全部(DHS)在移民執法和驅逐出境方面取得重大合作成果的典範。

德桑提斯和佛州其他共和黨領導人一直敦促該州地方官員根據「287(g)協議」與ICE簽署協議，該協議允許地方當局接受ICE培訓後合作，如此一來便能執行某些移民法；佛州領導人還警告，若官員拒絕配合聯邦政府的移民執法工作，州法律允許罷免他們。

根據德桑提斯2月的聲明，包括佛州公路巡警(Highway Patrol)、佛州執法部門、佛州國民兵、佛州農業執法部門、佛州魚類和野生動物保護委員會等州級機構都已與ICE簽署合作協議。根據國土安全部數據，佛州共有200多個郡、市鎮執法機構與ICE簽署合作協議，另有70多個協議等待簽署。

不過並非所有地區都是自願簽署的。擁有全美最多委內瑞拉移民的都瑞爾(Doral)市議會本月稍早通過ICE合作協議，不過議員們明確表示是受州法律所逼才通過，他們都「感到痛苦」；邁爾斯堡(Fort Myers)市議員上個月投票反對與ICE合作，但佛州州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)致函警告「這嚴重且直接違反」了佛州庇護城市的法律，議員可能因此被免職，之後該議會便通過了協議。

佛州移民聯盟(Florida Immigrant Coalition)發言人甘迺迪(Thomas Kennedy)稱州政府長期以來一直想迫使地方警察部門也加入移民執法任務，「浪潮行動」便為此誕生，稱這些警察不是、也不想當移民執法人員。他補充，這一系列行動是要製造恐慌，逼無證客自行出境。