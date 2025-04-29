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為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

解放日的幕後祕辛 削弱美元提振出口

編譯廖振堯／綜合報導

川普總統吹噓為「解放日」的關稅政策形同向全世界宣戰，如今真正造成的只有經濟損失、物價上漲、對美投資卻步、信賴大減，讓各國蒙上一層陰影。這項政策的目標究竟是什麼？又有多少國家如川普所願，屈於威脅？

近年來兩黨一致認為全球貿易體系出了問題，美國需要採取措施重塑秩序。川普切入的角度更為獨特，他執著於貿易逆差，而關稅是最直接的武器。

川普團隊及顧問則試著提出目標更明確、更成熟的關稅和貿易改革方案。首先美國需要振興國內製造業，尤其是先進技術需領導全球，這將帶來策略和經濟效益；製造業回流也能帶來大量就業。另一方面是國安需求，如果美中發生嚴重衝突，美國過度依賴中國商品、材料、供應鏈將十分危險。

一些川普顧問認為關稅只是第一階段計畫，他們表示真正振興美國製造業和出口，需要更徹底的變革，而變革關鍵是美元貶值。近年來美元一直走強，這使得外國買家購買美製商品更加昂貴。顧問們認為貿易戰的最終結局應該是各國坐到談判桌前，共同建構一個全球性削弱美元的協議，這才能真正幫助美國出口重回全球競爭；美元貶值還有額外好處，就是讓聯邦政府更負擔得起巨額債券利息。

不過現實難以稱心如意，關稅的範圍越廣、力道越大，經濟損失就越慘重，如果投資者、消費者都擔憂經濟衰退而削減支出，那麼美國製造業自然隨之委靡；但若關稅力度減弱、維持不久，又更不可能實現川普目標。再者，美國製造業本就難以跟較貧窮國家競爭人力成本。再加上川普每次變卦(如90天暫停期、突然豁免中國電子產品)都使得投資人相信「關稅只是手段」，不太可能是永久性的，既然如此那企業就不會永久性改變商業模式。唯一如願的便是美元貶值，但並非歸功於新的全球協議，只是因為投資人認為川普反覆無常、美國不是穩定投資之處。

川普政府曾承諾「90天內達成90項協議」，並說已有超過75個國家與白宮接洽，然而目前並未達成任何最終協議，而且其他國家似乎也不會輕易屈服於「美國優先」的目標。

川普 關稅 美國優先

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