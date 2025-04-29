川普100天╱下一個百日重心轉海外 瞄準簽協議、與中對話

川普上任100天，接下來重心將轉向海外。圖為川普（中）在白宮接見超級盃冠軍費城老鷹隊。（路透）

川普 總統二度執政上台百日專注國內優先施政要項，接下來重心將轉向海外，重點包括貿易、烏克蘭和平等，並且持續推動減稅、法規鬆綁，同時為期中選舉 預做部署。華爾街日報(WSJ)28日報導，川普正努力與各國展開貿易協商，將與中國展開高層對話。

川普上台100天為國內政策衝刺之後，下一個階段將與多國展開貿易協商，包括中國在內，還要兌現讓烏克蘭達成和平的承諾。

報導指出，川普仍將繼續國內政策，包括透過行政命令鞏固權力、鎖定政敵、顛覆聯邦官僚體制、解除法規限制、落實移民管控。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，川普兩大施政主軸鞏固邊境、穩定經濟都獲得顯著成果。李威特指出：「下一個100天將包括達成貿易協議、和平協議以及減稅。」

前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，目前屬於破壞階段(disruption phase)，川普重塑權力架構，「人們不再管參眾兩院了，大家都看行政部門」。

川普5月將訪問沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，今年稍後還將訪問英國。上周川普接受義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)邀請，同意在「不遠的將來」前往訪問。

川普施政邁入新階段，消費者與企業對關稅愈來愈憂心，川普施政滿意度則走下坡，不過川普在共和黨 核心基本盤地位依然穩固。共和黨陣營外交政策看法分歧與個人恩怨紛紛浮上檯面，川普頻頻改弦更張則讓民主黨對於期中選舉逐漸感到樂觀，賓州聯邦眾議員鮑以爾(Brendan Boyle)便說：「接下來肯定會有另一個100天的混亂與混淆」。

民主黨民調專家修恩(Douglas Schoen)表示，民主黨光憑著身為反對黨就能贏得期中選舉。

為慶祝執政百日 ，並為2026年期中選舉預做部署，川普29日將在密西根州舉行集會。

川普處理經濟的結果如何攸關期中選舉選情，共和黨人士警告說，未來一年若無法達成貿易協議，股市持續動盪，共和黨將在期中選舉面臨硬仗。前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）指出，川普破壞性強烈的行動可做到明年元旦，之後必須穩定下來，能夠自制、好好說明政策。