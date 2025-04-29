川普100天╱民主黨群龍無首不見反擊 民眾也批「軟弱」

包括參議員舒默等民主黨領袖，支持度遠不及川普。（美聯社）

川普 第二個任期上任屆滿100天，雖然各種民調表現都不亮眼，但民主黨 至今看不出集結的反攻力道，仍然是「群龍無首」；而且，川普28日簽署的行政命令顯示，他還會繼續追殺民主黨和所謂的庇護城市。

4月分雖然有兩場全國串連的反川大遊行，標語寫著「獨裁」、「彈劾」、「住手」，預計本周還有抗議活動，向川普政府表達不滿。但這些抗議並未帶給民主黨好消息，示威民眾雖然對川普的執政表達憤怒，卻也批評國會監督失能，更對民主黨的表現大感不悅，「他們實在是太軟弱了！」

民主黨領袖 信心度輸川

民調顯示，民主黨的支持度在川普上台後不增反減，甚至跌破40%；縱然川普在經濟政策上令兩黨選民都大失所望，但民調機構蓋洛普（Gallup）卻發現，民眾對民主黨領導國家經濟同樣沒有信心。

盡管只有44%的民眾對川普的經濟政策抱持信心，但民眾對川普的信心程度仍高於民主黨領袖，包括聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）（30%）和聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）（25%）。

相對於民眾對共和黨國會領袖的信心指數（39%），民眾對民主黨國會領袖的信心指數只有25%。

即使川普批評民調不準，但他上任百日低於五成的支持度，恐怕也難找到證據反駁。對執政者不滿，也對反對黨失望，恐怕是美國人民目前的心聲。在去年11月賀錦麗敗選之後，民主黨至今未出現一位能登高一呼的領袖；民主黨眼前的困境可用四個字形容，就是：群龍無首。

全黨缺共主 難統合戰線

在前總統拜登卸任之後，包括拜登本人、前國務卿布林肯和前國安顧問蘇利文幾乎噤聲，前副總統、民主黨總統候選人賀錦麗同樣不見蹤影。某種程度上，他們被視為去年總統大選民主黨兵敗如山倒的戰犯；而賀錦麗在選舉中獲得鉅額募款，最後竟負債累累，也被貼上貪婪、權貴等標籤，全黨士氣低迷。

直到川普就任滿百日之前，才罕見前總統歐巴馬、柯林頓和拜登陸續出面批評，但力道有限。

民主黨要角的缺席，意味著全黨失去發號司令的共主，無法有效統合戰線；加上參院少數黨領袖舒默日前一反黨內意見，決定支持共和黨的短期開支法案，讓川普政府躲過聯邦關門危機，對民主黨更是一記重擊。

期中選舉 再輸 非不可能

反對黨失去制衡力量，川普政權當然會志得意滿。近期出現包括克勞基特（Jasmine Crockett）等民主黨議員採取更積極的行動，並有國會議員醞釀彈劾川普、參議員布克（Cory Booker）歷史留名的馬拉松演講，以及加州州長紐森（Gavin Newsom)）提告質疑川普的關稅政策等，這些零星火力能否凝聚成明年期中選舉的反彈力道，令人懷疑。

川普全盤推翻民主黨所有的核心價值，而且在百日之內就雷厲風行，28日的行政令更是直接針對民主黨的庇護城市追剿非法移民，甚至已經瞄準了下一個100天。明年的期中選舉將是最新民意的展現，川普不諱言他下階段的施政也包括為期中選舉作準備；相對於民主黨目前還找不出敗選原因、尋不到與社會對話的論述，川普再度替共和黨贏下期中選舉並非不可能，而其影響將是「川普主義」更加深烙美國社會。