川普100天／俄國增兵芬蘭邊境 似準備與北約開戰

俄羅斯空襲烏克蘭頓內茨克地區後,一輛汽車燃燒。(美聯社)

即便俄羅斯 與烏克蘭 戰事未見停歇,情報顯示俄國正在與芬蘭邊境建設軍事基地並在國內大量生產武器,似乎已與北大西洋公約組織(NATO)開戰預先做準備。俄羅斯總統普亭在28日公開感謝北韓 派兵支援對抗烏克蘭。

華爾街日報報導,俄羅斯在與芬蘭邊境東側約100英里處的彼得羅扎沃茨克(Petrozavodsk)正在擴建軍事基地以建立新的陸軍司令部,準備在未來幾年內管理數萬名士兵。根據西方軍方與情報官員說法,俄國目前正擴大軍事招募、強化武器生產並升級邊境地區的鐵路設施。

莫斯科的國防智庫「戰略與科技分析中心」(Center for the Analysis of Strategies and Technologies)主任普霍夫(Ruslan Pukhov)表示,「當俄軍從烏克蘭前線返回後,會直接面對一個他們心中的敵對國家。從過去十年的邏輯來看,預期未來將與北約發生衝突」。

在俄羅斯準備增加其在北約東翼的軍事力量之際,普亭已下令將軍隊規模從烏克蘭戰爭爆發前的100萬人增加至多達150萬人。

根據西方情報機構估計,2021年在入侵烏克蘭之前,俄羅斯每年生產約40輛主戰坦克T-90M,目前數量已接近每年300輛。一名芬蘭軍事高級官員並指出,新生產的坦克幾乎沒有被派往烏克蘭前線,而是留在俄羅斯本土作後備使用。

丹麥情報機構在今年2月透過報告警告,如果俄羅斯發現北約軟弱,將會在五年內對歐洲發動大規模戰爭。俄羅斯可能試圖透過對小型北約國家,例如境內有大量俄羅斯族人口的愛沙尼亞發動小規模入侵,以測試北約聯盟的團結程度。

另外,美聯社報導,普亭在28日公開感謝北韓派遣部隊協助俄軍與烏克蘭作戰,並表示俄國人民會銘記北韓士兵的犧牲奉獻。數小時前,北韓方面同樣首度證實派兵參戰的消息。普亭表示,「俄羅斯人民永遠不會忘記來自朝鮮民主主義人民共和國特種部隊的英勇。我們將永遠緬懷這些英雄,他們為了俄羅斯、為我們共同的自由,與俄羅斯兄弟並肩作戰並犧牲了生命。」

同日稍早,北韓中央軍事委員會宣布,北韓領導人金正恩已決定向俄羅斯派遣軍隊,以「協助俄國消滅烏克蘭新納粹占領者並解放俄羅斯庫斯克州」,該委員會指出,北韓軍隊最終對俄方成功收復邊境領土已做出「重大貢獻」。