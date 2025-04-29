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川普100天／加大選 川普：投給能讓加國成美國一部分的人

編譯陳韻涵／綜合報導
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加拿大28日舉行大選，美國總統川普透過社群媒體發文，稱加拿大人應該「投票給那個能讓他們國家成為美國一部分的人」，重申希望加拿大成為美國第51州。加拿大政黨領袖先後表態批評川普，要他別干預外國選舉。

川普28日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「如果加拿大成為受到珍惜的美國第51州，將不再有多年前人為畫定的界線。看看這片土地有多美麗，可自由訪問無邊界。」

川普又說，如果加拿大成美國第51州，他能使稅減半，免費大增軍力，汽車、鋼鋁、木材、能源等產業擴大四倍，且沒有關稅

紐約時報報導，川普就任以來，一再重申加拿大作為一個國家「沒有意義」，應加入美國，威脅加拿大的主權。

美國對最親密盟友和貿易夥伴徵收的關稅，讓加拿大經濟逼近衰退；此外，川普不斷表示要讓加拿大成為美國的一部分，破壞加拿大的政治權力平衡，不僅刺激民調低迷的自由黨(Liberal Party)選情，也阻礙了過去盤踞主導地位的保守黨(Conservatives)。

川普一再質疑美加邊界的可持續性，讓加拿大領導層階層認為，川普是認真想接管加拿大。

分析師認為，川普的言論是隱晦地支持加拿大保守黨領袖博勵治(Pierre Poilievre)，他被視為川普意識形態的親密盟友，也因此被許多選民批評太像川普。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，博勵治在X平台(前身為推特Twitter)發文寫道：「川普總統，別插手我們的選舉。加拿大將永遠自豪、擁有主權和獨立，我們永遠不會成為第51州。」

前加拿大央行總裁卡尼(Mark Carney)3月贏得執政自由黨的黨魁之爭後，接替杜魯多(Justin Trudeau)出任加拿大總理；卡尼主張，自己是最適合帶領加拿大度過川普關稅危機的人選。

卡尼28日在X平台上轉發文章，強調加拿大的獨立性，但未提及川普；他另發布一段影片，內容稱「這是加拿大，我們決定這裡發生什麼事」。

儘管川普提出投給他的建議，但加拿大人不能投票給不在選票上的川普。

加拿大共有16個註冊政黨，其中自由黨和保守黨為主流政黨，另有綠黨(Green Party)、加拿大未來黨(Canadian Future Party)等。

加拿大 川普 關稅

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