川普就職百日 滿意度僅逾四成 70年來歷屆總統民調最低

川普上任百日之際，民調不斷下滑，不認同者首次超過支持者。(路透)

川普 總統二度入主白宮，大刀闊斧推動聯邦改革，不過滿意度卻下降至70年來歷任總統就職百日最低紀錄，顯示民意對於川普施政並不埋單，不過川普團隊仍決定排除萬難，勇往直前。

根據蓋洛普民調，川普滿意度是44%；但有線電視新聞網(CNN)公布的最新民調，川普滿意度僅41%，是艾森豪(Dwight Eisenhower)以來歷任總統上任百日的最低紀錄，包括川普首任在內。

川普就職邁入百日之際，重大政策遭到多數民意反對，滿意度下滑至四成左右，而且兩黨支持者普遍認為，如果法院裁定川普政府施政有違法之處，就應該中止實施。

美國歷任總統 就職100天支持率對比 資料來源：綜合電訊 製表／聯合報系

59%反對提高關稅 政策

根據丕優研究中心(Pew Research Center)本月7日至13日對3589名受訪者進行的民調，川普政府重大施政的負面評價高於正面評價，包括提高關稅(59%反對、39%贊成)、聯邦瘦身(55%反對、44%贊成)，川普動輒下達行政命令，有51%認為太多，遠超過恰到好處(27%)或太少(5%)。

78%主張施政應遵法院裁決

值得注意的是，川普施政引發諸多法律挑戰，91%民主黨與65%共和黨支持者普遍認為只要法院裁定某項施政違法，川普應該停止實施；還有78%主張川普政府應該遵守聯邦法院裁決，尤其裁決來自聯邦高院，占比更提高至88%，就連民主黨與共和黨支持者贊同的比率也攀升至95%和82%。

川普目前支持率約40%與首個任期持平，不過仍低於前總統雷根(Ronald Reagan)以來歷任總統，尤其拜登2021年上任百日滿意度一度高達59%。

20%認同川普處理移民問題

至於最獲國人青睞的政策是移民問題(20%)，7%肯定川普移民驅逐行動；不過也有11%強烈反對川普移民措施，同時包括執政方式(22%)、關稅貿易政策(15%)、刪減聯邦支出(11%)則為國人對川普政府不滿之處。

還有59%認為川普政府削減開支「過於粗暴」，51%認為政府運作繼續惡化、36%主張會更好；還有48%認為長期而言會讓國庫損失，但41%主張可以省錢。

受訪者對美國經濟信心下滑

而且受訪者對川普政府經濟政策的信心開始下滑，45%認為川普能夠解決難題，是2019年以來最低紀錄；還有半數認為與拜登相比，川普施政削弱國家地位，僅有38%認為川普強化美國國際地位。

至於政黨傾向也是左右川普支持度的一大因素，絕大多數共和黨人與共和黨支持者認同川普整體工作表現(75%)，重大施政如政府削減開支(78%)、提高關稅(70%)、終止聯邦政府DEI政策(78%)均獲得肯定。

相較之下，民主黨人與傾民主黨支持者一面倒反對川普表現(93%)，而且從政府削減開支(89%)、提高關稅(90%)到終止聯邦DEI政策(86%)也幾乎全盤否定。

另外華盛頓郵報、美國廣播公司(ABC)、艾普索斯民調公司(Ipsos)最新聯合民調，川普就職百日滿意度39%，比2月下降6個百分點，顯示其施政不得民心，其中64%不滿意關稅政策、57%不滿意聯邦改革、58%憂心川普過渡削減聯邦規模與功用。

川普團隊堅決續推政策

盡管民調下滑，川普官員仍堅決推動既定政策，除了優先處理移民問題，加大對非法移民 的打擊力道，還計畫提供免費回國機票與現金獎勵並加重處罰非法移民，官員強調：「我深信今年將會迎來美國史上最大規模的驅逐出境人數。」

在宣布延後實施高關稅後，川普政府官員仍堅稱未來100天內會集中全力落實政策：「我認為對川普總統而言，沒有什麼比貿易協議、關稅政策更加堅決的事。」

高階政府官員還透露，除了簽署一系列行政命令，未來數月川普將全力推動國會立法：「展望未來，我們期望國會能夠完成他們的立法工作。」