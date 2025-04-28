川普100天╱稅改延續？民主黨反對 一波波裁員埋未知數

川普的減稅政策很吸引人，但民主黨不認同，認為共和黨會增加美國家庭財務負擔。(歐新社)

2017年底推出的「稅務改革方案」(Tax Cuts and Jobs Act，簡稱TCJA)或許是川普 總統前一任期內最輝煌的國內政策，但也將於今年年底到期；川普第二任期已滿百日，構想雖多但最重要的TCJA能否延續尚為未知數，且一波波的聯邦裁員行動也使得稅務政策及服務的前景充滿不確定性。

Inc.com網站報導，參院首先批准的一項初步預算計畫，4月初也通過眾院，不過受到民主黨人強烈反對，共和黨 領袖現在需要凝聚立場較溫和的共和黨人支持，才能最終通過這項法案。法案最終目標是延長即將到期的TCJA減稅措施，並可能引入新的減稅措施。

目前的計畫要求在未來十年內減稅高達5兆3000億元，分別為延續TCJA的3兆8000億元及新的1兆5000億元減稅措施。除此之外，參眾兩院的共和黨高層都表示還計畫削減至少1兆5000億元支出。

川普已經透露了下一輪TCJA的具體內容，如企業稅率從目前的21%降至15%；合資格企業收入(Qualified Business Income，QBI)達20%的扣除額、最高邊際稅率(marginal tax rate)從川普上任前的39.6%降到37%，這兩項政策都將於2025年底到期。TCJA內的州及地方稅扣除額(State and Local Tax Deduction，SALT)的1萬元上限也可能消失。川普去年競選期間也承諾小費收入無需報稅 ，這可能納在新1兆5000億元減稅措施中，但最終結果仍有待觀察；3月國情咨文演說中他也呼籲取消加班費和社會安全福利稅；其他共和黨領袖則提出廢除遺產稅。

報稅服務公司ATAX董事會主席休伊特(John Hewitt)指出，為彌補減稅損失的稅收，一些提案包括減少或取消一些受歡迎的稅收減免，例如房貸利息抵扣、報稅戶主(head of household)身分、兒童及照顧受撫養人優惠(Child and Dependent Care Credit)、可再生能源稅抵。教育稅收減免如學費和學貸利息抵免，也可能被取消。

除了法案懸而未決，國稅局(IRS)大幅裁員恐引響稅務系統。紐約時報估計川普上任以來IRS員工總數已減少約三分之一：2月約六、七千名新入職員工被解雇，其中許多人是審計人員和稅務徵收人員；本月15日又有約2萬2000名員工接受立即辭職提議，享有帶薪行政假直至秋季。