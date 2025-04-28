川普100天╱司法戰行政 全國已掀155件行政命令官司

川普簽署一連串行政命令，在各地掀法律戰。(路透)

川普 總統二度執政從1月20日就職當天以來發布的行政命令(executive orders，EOs)已超過130個，其中有90多道命令遭到法律團體、民選官員、地方政府或一般民眾提告，累計官司至少有155件。官司類別則可區分為公務員遭到開除、預算凍結、出生公民權、政府效率部、移民 、跨性別 權益、氣候政策。

針對川普行政命令而來的訴訟仍在不斷增加，法院判決則陸續出爐。根據紐約時報統計，截至4月24日為止，至少108個法院判決當中，對川普政府措施下達臨時禁止令。川普則揚言要彈劾一名聯邦法官，結果遭到最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)罕見地公開駁斥。

30多件公務員遭開除官司

成千上萬公務員遭革職或停職，兩個遭開除的部會機關督察長在訴訟中獲得法院裁定恢復原職。廢除消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)命令也被聯邦法官暫時擋下。

50多件預算凍結官司

凍結3兆元預算引發訴訟當中，廢除美國國際開發總署(USAID)的行動被擋下，聯邦區域法院要求恢復預算的判決獲得最高法院認同。

10件出生公民權官司

川普禁止無證移民、非法居留者兒女取得公民權，但行政命令被多位法官暫時擋下。

30多件政府效率部官司

馬斯克(Elson Musk)率領之下，政府效率部(DOGE)掌握龐大權力削減預算、改組政府，但決策過程缺乏透明。已有聯邦法官下令DOGE公布內部電郵。

20多件移民官司

正在進行中的四件官司考驗川普政府移民決策權限：薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)案涉及如果遭到錯誤遣返，下場將會如何。塔夫茨大學(Tufts University)土耳其博士生奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)案牽涉到聯邦政府能否決定訴訟由哪一個法院審理。哥倫比亞大學(Columbia University)敘利亞研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)案將決定聯邦政府是否擁有龐大的外交政策權力，超越憲法第一修正案保障。姓名縮寫為YSM的委內瑞拉無證移民青少年案則關係到外籍人士在遭遣返之前受到哪些法律保護。

川普打算取消行之有年的庇護計畫但被法院暫時擋下。允許移民幹員在宗教場所掃蕩的命令也被擋下。

10多件跨性別權益官司

提供未成年變性醫療的醫院經費遭聯邦凍結，華盛頓州、俄勒岡州、明尼蘇達州、科羅拉多州州政府紛分提告。川普要求跨性別女囚必須關入男子監獄的命令遭法官擋下。

7件氣候政策官司

根據拜登總統任內環保政策，太平洋與大西洋特定沿海地區以及墨西哥灣東部、北極地帶禁止開採。川普一上台就推翻拜登任內的環保規定。