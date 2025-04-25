華郵：贊助川普就職典禮至少百萬 10多人出任高官

川普總統。（路透）

華盛頓郵報24日報導，出手至少100萬元贊助川普 就職基金的捐款人當中，十多人後來出任政府高層官員；2025年1月的總統就職典禮，川普2億3900萬募款成果突破歷年紀錄，幾乎是川普2017年第一次執政時、就職典禮募款所得的翻倍，主要原因在於大型企業、超級富豪共襄盛舉。

根據川普就職委員會20日提交聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)資料，為川普就職典禮捐款的金主，不少人後來被納入美國駐外大使、內閣首長考慮名單，某些企業則希望透過捐款影響新政府的貿易、稅務、預算等政策走向。

聯邦選委會的申報紀錄裡並不包括開銷細節，但就職典禮委員會募款所得通常用在就職大典、遊行、晚宴與酒會。受到酷寒天候影響，就職典禮相關活動今年縮小規模，從戶外改成室內場地，取消遊行。沒用完的捐款如何處理，就職典禮委員會可以自行裁量，例如捐給總統圖書館或贊助白宮復活節慶祝活動。

長期身為共和黨金主的阿肯色州投資銀行家史蒂芬斯(Warren Stephens)，為川普就職典禮委員會捐款400萬之後，獲川普提名出任駐英國大使。

捐款200萬元的億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)獲川普提名掌理國家航空暨太空總署(NASA)。同樣捐款200萬元的加州 房地產投資富豪梅莉莎‧艾格羅斯(Melissa Argyros)，獲川普提名出任駐拉脫維亞大使。

捐款100萬元的佛羅里達州律師紐林(Dan Newlin)，2024年大選期間自掏腰包超過1100萬元幫川普推出選舉廣告，後來獲川普提名出任駐哥倫比亞大使。

捐款100萬元的企業家史普瑞徹(Jeffrey Sprecher)，妻子凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)後來出任小型企業署(Small Business Administration，SBA)署長。

PayPal共同創辦人霍爾里(Ken Howery)捐款100萬元，獲川普提名出任駐丹麥大使。

世界摔角娛樂公司(World Wrestling Entertainment，WWE)前執行長琳達‧麥克曼(Linda McMahon)在川普第一任內擔任小型企業署署長，為川普2025年就職典禮捐款100萬元，目前是教育部長。

美國職籃(NBA)休士頓火箭隊老闆(Houston Rockets)費爾蒂塔(Tilman Fertitta)捐款100萬，獲川普提名為駐義大利 大使。

另外，贊助金額不到100萬元的捐款人則包括財政部長貝森特(Scott Bessent)。