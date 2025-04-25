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爭國稅局人事 馬斯克、貝森特白宮上演「頂胸口摔角秀」

編譯盧思綸／綜合報導
媒體報導，馬斯克17日在白宮曾與財政部長貝森特發生激烈口角，甚至出現互頂胸膛的摔角場面。（路透）
媒體報導，馬斯克17日在白宮曾與財政部長貝森特發生激烈口角，甚至出現互頂胸膛的摔角場面。（路透）

AXIOS新聞網引述兩名目擊者和三名消息人士報導，世界首富馬斯克和身價逾5億美元的財政部長貝森特，17日在白宮因國稅局代理局長人選陷入激烈爭執，飆粗口高聲對罵，驚動川普總統。

一名目擊者說，「當時兩個中年億萬富豪以為白宮西廂大廳是職業摔角秀」。AXIOS報導，這場衝突顯示馬斯克透過政府效率部(DOGE)粗暴對待政府機構，性格與作風已經激怒部分高層官員。

紐約時報18日率先披露貝森特和馬斯克因國稅局代理局長人選而陷入分歧；但兩人「頂著胸口互嗆」的火爆場面現在才曝光。

衝突導火線始於16日，貝森特屬意財政部副部長福肯德執掌國稅局，川普卻任命馬斯克推薦的沙普利出任國稅局代理局長。由於國稅局是財政部管轄，貝森特不滿馬斯克撈過界，憤怒指責馬斯克在背後搞鬼，最終在17日的白宮會議上兩人大爆粗口。

貝森特抨擊馬斯克的DOGE對預算削減承諾多兌現少，馬斯克反譏貝森特是「索羅斯代理人」，管理「一支失敗的對沖基金」。

目擊者說，兩人在橢圓辦公室還沒有肢體碰觸，但川普看到了，到走廊後又陷入對峙。另一名目擊者說，「場面非常驚人，聲音之大，我是說，真的非常大聲。」

兩人吵得太凶，一名白宮幕僚看不下去出面勸架，把兩人分開。當時義大利總理梅洛尼正好到白宮拜訪川普，應該也聽到這場叫罵。

對此，白宮發言人李維特說，「意見不和是任何健康政策過程中很正常的部分」。馬斯克和貝森特發言人均拒絕置評。

報導指出，在川普上任前，馬斯克極力遊說由盧特尼克出任財長，不過川普最後選了貝森特，盧特尼克則出任商務部長。一名官員指出，「這並非對錯之爭，而是為了控制權」。

川普後來又改變主意，國稅局代局長18日改由福肯德出任。一名消息人士說：「這回合是貝森特贏了，但我可不想成為馬斯克的敵人。」

財政部長貝森特屬意財政部副部長福肯德執掌國稅局，最後終於如償所願。(歐新社)
財政部長貝森特屬意財政部副部長福肯德執掌國稅局，最後終於如償所願。(歐新社)

馬斯克 川普 白宮

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