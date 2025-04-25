我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

川普慶就職百日 29日赴密西根集會造勢

編譯中心 ／綜合報導

川普總統於今年1月20日就職，他計畫4月29日在密西根州舉行集會慶祝上任100天，這是他重返白宮後首次舉行造勢集會。

美聯社報導，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)宣布，川普(Donald Trump)本月29日將造訪密西根州馬科姆郡(Macomb County)。該郡位於底特律北方，底特律被視為汽車製造重鎮。

李維特23日在社群媒體發文寫道：「川普總統很高興於下周二(29日)重返偉大的密西根州，他將在馬科姆郡舉行集會，慶祝(執政)首個100天！」李維特並未說明川普會到馬科姆郡的哪個地方，或是他將討論什麼。

這場集會將在川普就職第100天的前一天舉行，傳統上這是衡量總統施政進展與競選承諾是否相符的早期里程碑。密西根州是川普去年力拚重返白宮時，自民主黨手中奪下的關鍵州之一。川普最後一次訪問密州，是在去年11月大選前一晚。

除了周末的私人出遊，川普就職後鮮少旅行。他第二次總統任期迄今唯一的官方旅行，是他上任後第一周視察北卡羅來納州和加州災區，並在拉斯維加斯舉辦活動宣傳他對小費取消課稅的計畫。

不過本周稍晚，川普將赴羅馬參加教宗方濟各(Pope Francis)的葬禮，這是他第二任期首次出國訪問。

川普造訪密西根州之前，曾與該州備受矚目的民主黨州長魏美桂(Gretchen Whitmer)進行一系列會談和通話。魏美桂曾嚴詞批評川普，但最近兩個月兩次造訪白宮，表示希望在川普第二任期找到兩人的共通點。

魏美桂曾指出，兩人可能合作的關鍵領域是位於馬科姆郡的塞爾福瑞吉空軍國民兵基地(Selfridge Air National Guard Base)。魏美桂和密西根州議員長期以來一直為這個基地感到擔憂，因為隨著駐紮在那裡的A-10攻擊機逐步退役，該基地的未來陷入不確定性。

川普 密西根州 白宮

上一則

川普執政百日 學者：台灣不在美最優先事項

下一則

福斯民調：川普支持率降至44% 低於同期數任總統

延伸閱讀

川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業

川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業
「川主席」、「眼線男」 川普政府在中國遭群嘲

「川主席」、「眼線男」 川普政府在中國遭群嘲
川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號

川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號
Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話