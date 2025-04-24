執政屆滿百日 川普經濟支持度掉到37%

川普總統就職即將滿百日，民調顯示他在處理經濟方面的支持度僅37%。圖為川普4月8日在一群煤炭工人的簇擁下，在白宮簽署與能源相關的行政命令。(路透)

川普 總統即將就職滿百日，民眾對其執政表現評價不高，尤其發動貿易戰及關稅 戰更讓民眾不滿，使他在處理經濟方面的支持度僅有37%。

路透/益普索(Reuters/Ipsos)23日公布的民調 顯示，只有37%認可川普處理經濟問題的手法。較他1月20日就職時有42%的支持度大跌5個百分點，當時他承諾要帶來經濟騰飛、迎接美國的「黃金年代」。

川普37%的經濟支持度也低於他首個任期內，歷次在經濟問題上的支持度，當時一般在45%至55%左右。

民調也發現，近75%成年人擔心美國經濟衰退，56%認為川普的關稅戰這個撼動全球經濟之舉「太難以捉摸」。

在回答「川普的行動可能會讓我退休後的生活更加困難」的調查時，約有52%表示同意，31%的人表示不同意。

經濟學家早已警告，川普的關稅戰或會導致通膨上升。摩根大通本月初表示，美國經濟衰退的可能性仍為60%，而資產管理巨頭貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)更表示，美國可能已陷入經濟衰退。

除了處理經濟的支持度下降外，川普整體的支持度同樣走低。

另據丕優研究中心(Pew Research Center)民調數據，40%認可川普作為總統的整體工作表現，較2月時下降7個百分點；59%不認同他的表現 。此外，近60%不贊成他的關稅戰，對未來經濟情勢的預測也變得黯淡。

值得注意的是，他在最堅定支持者中的支持率仍高達96%，而在大選中至關重要的搖擺選民中的支持率，則從 88%大降至75%，兩個月內下降了13個百分點。

去年11月，59%對川普制定正確經濟政策的能力非常有信心或比較有信心。但最新民調則出現逆轉，54%對他處理經濟的方式沒有信心或比較沒有信心。

在大多數總統競選時，經濟議題始終是主要議題，民眾投票支持川普重返白宮時，對他在對抗通膨、振興經濟上寄予厚望。然而，在面對未來經濟前景黯淡的情況下，川普已經失去一些選民支持。